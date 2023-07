Las acciones de Cellnex no logran romper la lateralidad a pesar de la subida

Las acciones de Cellnex son una de las que más están subiendo hoy dentro del selectivo español al calor de la presentación de sus resultados del primer semestre de este año.

De hecho, con la subida del día de hoy ha logrado romper al alza la media móvil de medio plazo que en estos momentos está pasando por los 36,99 euros y que ya fue testeada el jueves aunque finalmente el precio de cierre estuvo por debajo.

Sin embargo, mucho tendrían que cambiar las cosas para que en la sesión de hoy se nos escape también dicha media móvil.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

No obstante, el que sea altamente probable que no volvamos a ver un precio de cierre por debajo de dicha media móvil tal cual ocurriese en el día de ayer, no implica necesariamente que ya esté todo hecho y podemos ver a la acción subir.

De hecho, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, el valor todavía se encuentra dentro del rango de precios que viene dibujando con una clara zona superior bien definida en los 38,94 euros.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches ProRealTime

El riesgo por lo tanto para todos aquellos inversores que hayan entrado en la sesión de hoy atraídos por la importante revalorización del valor está precisamente en que el precio de las acciones de Cellnex vuelva a estamparse contra la clara resistencia de los 38,94 euros.

Es por ello, por lo que si está pensando en entrar en el valor mi mejor recomendación es que espere tranquilamente a ver cuanto menos dos cierres consecutivos por encima de los 38,94 euros.

[La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy]

Entonces sí que se abre un escenario claro de continuidad alcista en busca de nuevas resistencias que encontraría el precio por la zona de los 44,20 euros.

Sigue los temas que te interesan