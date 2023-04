El Dow Jones se desmarca de las subidas de Wall Street tras los resultados de Goldman Sachs y Johnson & Johnson

Apertura con tendencia mixta en Wall Street tras la presentación de nuevos resultados empresariales. Así, el S&P 500 subía un 0,35%, hasta los 4.166,31 puntos, y el Nasdaq un 0,55%, hasta los 12.223,44 enteros. Por el contrario, el Dow Jones cedía un 0,14% y se situaba en los 33.940,01 puntos afectado por los descensos de Goldman Sachs, del 2,64%, y Johnson & Johnson, del 2,34%.

El beneficio neto atribuido del banco estadounidense de inversión Goldman Sachs experimentó una caída del 19,4% en el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 3.087 millones de dólares (2.817 millones de euros), según ha informado la entidad financiera.

Gran parte del descenso se debe a la menor actividad de los mercados entre enero y marzo en comparación con un año antes. El total de ingresos de Goldman en el periodo fue de 12.224 millones de dólares (11.157 millones de euros), un 5,5% menos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Por su parte, Johnson & Johnson perdió 68 millones de dólares (61 millones de euros) en el primer trimestre, frente a los beneficios de 5.149 millones de dólares (4.703 millones de euros) del mismo período de 2022.

Según ha explicado, el resultado estuvo lastrado por un pago "único" en relación con las demandas contra sus polvos de talco por estar relacionados con posibles casos de cáncer.

Además de Goldman Sachs, otras grandes entidades de Estados Unidos, como Bank of America y Bank of New York Mellon.

Bank of America registró un beneficio neto atribuido de 7.656 millones de dólares (6.988 millones de euros) en los tres primeros meses de 2023, lo que supone un incremento del 16% respecto del resultado contabilizado un año antes, según ha informado la entidad.

El banco estadounidense Bank of New York Mellon (BNY Mellon) cerró el primer trimestre de 2023 con un beneficio neto atribuido de 905 millones de dólares (824,7 millones de euros), lo que supone un aumento del 29,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Resultados

Según datos de Refinitiv, los analistas han mejorado ligeramente sus perspectivas de los resultados del primer trimestre. Ahora esperan que los beneficios empresariales hayan disminuido un 4,8% respecto al mismo trimestre del año anterior. Antes de que diese inicio la temporada de presentaciones esperaban un descenso del 5,2%.

Por otro lado, antes de la apertura de la sesión al otro lado del Atlántico, la construcción de viviendas unifamiliares aumentó en marzo en Estados Unidos, mientras que los permisos para futuras construcciones se dispararon.

Viviendas

Los inicios de construcción de viviendas unifamiliares, que representan la mayor parte de la construcción de viviendas, aumentaron un 2,7% hasta una tasa anual desestacionalizada de 861.000 unidades el mes pasado, ha informado este martes el Departamento de Comercio.

Los datos mostraron que la actividad de construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos aumentó en marzo, mientras que los permisos para futuras construcciones aumentaron, lo que sugiere que lo peor de la caída del mercado de la vivienda probablemente haya quedado atrás.

Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, ha señalado que el banco central estadounidense debería continuar elevando los tipos de interés debido a los datos recientes que muestran que la inflación sigue siendo persistente.

Sigue los temas que te interesan