Wall Street entra en dudas cuando se cumplen tres años de la hecatombe bursátil de la Covid-19

Semana de aniversarios la que tenemos por delante más allá de la refundación de Invertia, que coincidía con la pandemia por la Covid-19 hace tres años a los que hace un año se unió la invasión de Ucrania.

Hace tres años, casi todos creíamos que ese diminuto coronavirus solo sería una piedrecita en el zapato y que el mercado seguiría siendo alcista.

Pero finalmente se vio que ya era demasiado tarde para salir del mercado y todo el mundo acabó atrapado por el miedo y el desplome de las acciones.

Había que pasar a un plan de contingencia pensando a medio plazo que detallé en su momento en este artículo y que acabó dando sus frutos.

Luego, la Reserva Federal estadounidense puso en marcha su maquinaria y logró darle la vuelta a los mercados.

Hasta que llegó lo que tiene que venir después de una política monetaria tan laxa: la inflación. Y ésta hay que combatirla con subidas de tipos de interés y reducción de balances.

Sin embargo, los inversores no están mostrándose muy preocupados por este cambio forzado de planes. Es como si vieran un círculo cerrado en el que una política monetaria tan alegre ha generado inflación, que para combatirla hay que generar una recesión y que ésta obligará de nuevo a bajar los tipos de interés y volver al principio de nuevo.

De vez en cuando aparece algún suspiro de realidad como el último dato de inflación, el mercado baja, pero pronto se da la vuelta.

El esperado pivote de la Fed no puede llegar hasta que la inflación baje más, pero no parece importar que el argumento más alcista para las bolsas se aleje y sin embargo no les esté importando a los inversores.