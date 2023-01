El día después en Cellnex: ¿Qué hacer?

Las acciones de Cellnex reaccionaron con subidas de casi el 10% al conocerse que American Tower y Bookfield estarían planteando con Morgan Stanley lanzar una opa sobre la empresa española.

Sin embargo, en la sesión de hoy el valor está recogiendo beneficios y es el valor del selectivo español que más está bajando, aunque tan solo lo hace en un 1,51% que puesto en relación con la subida previa es muy poco.

Posibles problemas de competencia o la bajada de recomendación por parte RBC Capital Markets pueden ser los motivos que están influyendo para que los inversores estén optando por recoger beneficios.

A pesar de ello, es importante resaltar que el valor se ha mantenido en todo momento por encima del mínimo de la sesión del pasado viernes que es precisamente el primer síntoma de debilidad que presentaría la cotización.

Se trata por lo tanto, de esperar a que el valor rompa por la parte superior y no por la parte inferior antes de entrar en él si es que no lo hizo el viernes.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches ProRealTime

Y por lo que podemos ver en el gráfico, no parece muy prometedor que lo haga si nos atenemos a lo ocurrido en las veces anteriores en las que el precio de las acciones de Cellnex se han enfrentado a la media móvil de largo.

Dicha media móvil pasa por los 36,984 euros en el día de hoy y fue prácticamente testeado en la sesión del viernes, provocando un giro intradiario que hoy está teniendo continuidad correctiva.

No obstante, como ya he comentado anteriormente, mientras que no veamos que la cotización pierde definitivamente los 35 euros, que son los mínimos del viernes pasado, no hay nada por lo que temer.

