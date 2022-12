Las acciones de IAG cuentan con dos hechos negativos

Es cierto que las acciones de IAG no son de las que más bajan en este año 2022 que bursátilmente termina mañana. De hecho, dentro del selectivo español tenemos a nueve empresas con peores números que el -17,49% que cosechaba IAG a precios de cierre de ayer.

Sin embargo, esto no quita que los inversores que acostumbran a generar minusvalías de aquellas cotizadas en las que están perdiendo para poder compensar dicha pérdida con las ganancias del año y de esa manera ajustar a su gusto el impacto fiscal por la operativa de compraventa de acciones, estén teniendo muy en cuenta a IAG.

Esta operativa, totalmente legal siempre y cuando no se vuelva a comprar el mismo activo durante los próximos dos meses si queremos compensar esa minusvalía con otra plusvalía, es muy recomendable.

De hecho, no es necesario que espere esos dos meses que marca la ley vigente ya que puede comprar antes, e incluso en el mismo momento posterior a la venta de las acciones, cualquier producto derivado cuyo subyacente sean precisamente esas acciones que no puede volver a comprar en dos meses desde la fecha de la venta.

CFD, opciones, warrants, futuros... tienen mucha gama de productos distintos a las acciones que no puede volver a comprar en dos meses para poder conseguir rentabilidad si la acción sube tras su venta.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches ProRealTime

No obstante, a la vista del gráfico todo parece indicar que el precio de la acción no tiene ningún soporte relevante hasta la zona de los 1,375 euros por lo que yo no saldría corriendo detrás del valor tras venderlo por motivos fiscales.

Es más, estaría tranquilamente esperando a ver qué es lo que ocurre cuando el precio alcance dicho soporte porque el otro de los problemas que creo que está lastrando a los precios a la baja es la incertidumbre que está generando el tema de la posible implementación de la exigencia de pruebas negativas a los pasajeros chinos por parte de los distintos países tanto europeos como estadounidenses.

Así que adelante con la venta por motivos fiscales, pero mejor esperar a volver a entrar en la acción.

