Wall Street asume de mala gana el buen dato de empleo americano y cede un 1,20%

Una vez más, la economía financiera y la economía real evitan darse la mano. El mejor dato de empleo en Estados Unidos respecto a lo esperado por los analistas ha provocado el temor de los inversores a que la Reserva Federal (Fed) americana continúe con la versión dura de su senda alcista de los tipos de interés, máxime cuando ya descontaban que aflojaría en diciembre. De ahí que Wall Street abra a la baja en la apertura de la sesión, con una pérdida promedio del 1,20%.

De los tres principales índices, el Nasdaq 100 es donde más se están dejando notar las consecuencias de la buena cifra de empleo estadounidense. El parqué tecnológico se abarata en un 1,50%.

Por su parte, el S&P 500 retrocede un 1,15% y el industrial Dow Jones, un 0,90%. El selectivo de las pequeñas compañías americanas, el Russell 2000, también da un paso atrás del 1,20%.

EEUU creó 263.000 empleos durante el mes de noviembre, frente a los 200.000 estimados por los analistas. Así, su tasa de desempleo se mantiene estable en el 3,7%.

Antes de la apertura en Wall Street, y una vez ya conocida la cifra laboral, los futuros del Nasdaq y del S&P 500 ya anticipaban caídas de casi el 1,40%.

Europa también cae

En Europa, el principal selectivo del Viejo Continente, el EuroStoxx 50, se deja un 0,40%, mientras que el Ibex 35 cae prácticamente en la misma proporción.

De nuevo al otro lado del Atlántico, dentro del S&P 500 los valores que más caen a esta hora son Carnival Corp, Synopsys Inc, Arista Networks, Fortinet Inc y Wells Fargo & Co, con pérdidas de entre el 4,7% y el 3,8%.

Por el contrario, las acciones que más suben dentro del mayor selectivo americano son Cardinal Health Inc, Huntington Ingalls Industries Inc y Solaredge Technologies Inc, entre un 2,5% y un 1,9%.

