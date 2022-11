Las acciones de PharmaMar tropiezan con la media móvil de largo plazo

Las acciones de PharmaMar sufrieron ayer un pequeño tras pies que puede hacerse más grave en la sesión de hoy si se consuma una vela correctiva.

El valor ha realizado un interesante rally en la segunda parte del mes pasado al subir desde los 52,30 euros el pasado 20 de octubre hasta ver ayer los 63,40 euros.

Esto implica que se ha revalorizado más de un 20% en tan solo ocho sesiones que le han llevado a acercarse mucho a la zona de extrema sobreventa.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

Es por ello por lo que a partir de ahora cualquier pretexto puede ser bueno para recoger parte de los beneficios lo que podría llevarnos de vuelta hacia el soporte de los 57,60 euros.

Tal y como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos a la media móvil de largo plazo pasando por los 62,70 euros y ese sería el precio a superar para evitar la tentación de comenzar dicha recogida de beneficios.

Evolución de las acciones de PharmaMar Eduardo Bolinches ProRealTime

Además, no podemos pasar por alto la gran lucha que se tuvo en la ocasión anterior cuando los precios también alcanzaron a la media móvil de largo plazo en el pasado mes de agosto.

Entonces no tuvimos un brusco giro a la baja como sí que podría ocurrir ahora, aunque tampoco es menos cierto que entonces no teníamos la zona de extrema sobrecompra que tenemos ahora, al no tener acumulada tanta subida en tan poco tiempo.

[La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy]

Así que es momento de extremar la atención para ver si en la sesión de hoy logramos cerrar por encima de los 62,70 euros para apagar la alarma o de lo contrario los inversores optan por la recogida de beneficios.

Ante este último escenario, con la pérdida de los mínimos de la sesión de ayer en los 60,94 euros, deberíamos dar por iniciada dicha corrección.

Sigue los temas que te interesan