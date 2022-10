Dónde invertir en bolsa hoy: Prosegur, Logista, Banco Sabadell y Repsol

El selectivo español comienza la semana dejando escapar los 7.700 puntos reconquistados en formato intradiario.

No obstante, no podemos olvidar que mientras que no veamos al Ibex 35 por encima de los 7.770 puntos debemos pensar que el selectivo español no ha encontrado suelo todavía ya que el riesgo de seguir con el mercado correctivo es altísimo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Prosegur: Rompe la resistencia de los 1,64 euros y da una nueva señal de compra con protección en los 1,65 euros por si se gira, aunque pienso que puede ir a buscar la reconquista de los 1,75 euros.

2) Logista: El valor prepara su ataque a la resistencia de los 19,75 euros y en caso de ruptura entraremos con una protección en los 19,25 euros.

3) Banco Sabadell: El valor puede hacerse con los 0,80 euros y eso nos hará entrar colocando una orden de protección inicial en los 0,765 euros.

4) Repsol: El valor se hace con los 13 euros por lo que entramos en él y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 12,85 euros.

