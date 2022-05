Dónde invertir en bolsa hoy: Red Eléctrica, Iberdrola, Grifols B y ArcelorMittal

El selectivo español esquiva las caídas logrando otro cierre por encima de los 8.600 puntos y dejando la puerta abierta a la continuidad de la recuperación.

No obstante, es importante no volver a perder los 8.370 puntos ya que regresaría el miedo por ver más correcciones. Necesitamos primero hacernos con la media móvil de largo plazo que pasa por los 8.658 puntos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Red Eléctrica: A pesar de haber tenido una muy mala apertura este martes, el valor se recupera enérgicamente y cierra marcando nuevos máximos históricos por encima de los 19,625 euros por lo que ahora debe confirmarlos para poder estirarlos más todavía mientras que no sufra una recogida de beneficios que nos haga perder los 19,07 euros.

2) Iberdrola: Ya tenemos al valor donde lo esperábamos en los 11,10 euros por lo que ahora es momento de ver qué es lo que hace ya que el siguiente movimiento alcista le llevaría a los 11,27 y si los rompe no hay nada hasta los 11,90 euros. Solo debemos vigilar que no se pierdan los 10,84 euros.

3) Grifols B: Tras hacerse con la resistencia de los 12 euros, ahora solo queda vigilar que no los pierda con la intención de disfrutar de un movimiento alcista que nos lleve hasta los 13,45 euros.

4) ArcelorMittal: El valor parece que consolida por encima de la media móvil de largo plazo al hacer el segundo cierre por encima de los 27,91 euros aunque no lo hace con la mejor vela posible. No obstante, en la medida que no veamos caídas por debajo de los 27,82 euros seguimos a la espera de poder ver los 31 euros.

Evolución de los valores bajo seguimiento Eduardo Bolinches ProRealTime

