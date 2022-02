Wall Street se suma al rebote ante la relajación de tensiones entre Rusia y Ucrania

Wall Street se apunta al rebote de las bolsas este martes. La relajación de tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania impulsa la entrada de dinero oportunista en los parqués y la remontada de los índices. Incluso a pesar del frágil tono de algunas cifras macroeconómicas que veían la luz en esta segunda sesión de la semana.

Las informaciones que apuntan a que Moscú ha ordenado el repliegue de parte de las tropas desplegadas cerca de la frontera con Ucrania animan a pensar en que la guerra armada que ayer mismo se veía como inminente no lo es tanto. No obstante, los inversores no quitan ojo al devenir de los acontecimientos, pues desde Kiev se sigue apuntando hacia mañana miércoles como una jornada decisiva.

Con este telón de fondo, los índices neoyorquinos siguen la estela alcista de Europa y hasta con más brío. El Dow Jones suma un 1,3% con el que recupera los 35.000 puntos. Un 1,5% remonta el S&P 500, que así se asoma de nuevo hacia los 4.500 puntos. El tecnológico Nasdaq consigue estirarse un 2% arriba para reconquistar los 14.000 puntos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Uno de los datos amargos que pasan a un segundo plano este martes es el índice manufacturero Empire State de febrero. A pesar de que los economistas esperaban un salto hasta los 12,15 puntos de esta referencia, su lectura final se queda en los 3,1 puntos.

Lo mismo ocurre con el índice de precios a la producción, más conocido como inflación mayorista. Su repunte hasta el 9,7% en enero da nuevos argumentos a los defensores de la necesidad de retirar estímulos monetarios "pronto", tal y como la Reserva Federal de EEUU (Fed) señaló al término de su última reunión.

Viajes y chips

En el terreno corporativo, Intel se anota alzas del 1,2%. El gigante tecnológico ha anunciado este martes la compra del fabricante israelí de soluciones de semiconductores analógicos Tower Semiconductor por 5.400 millones de dólares. Con esta operación, la cotizada estadounidense busca reforzarse en el mercado de chips, sometido a fuertes tensiones de oferta en los últimos tiempos.

La hotelera Marriott International cotiza sus cuentas anuales con subidas del 5,5% gracias a que ha batido las previsiones de consenso. Con unos beneficios de 1.099 millones de dólares frente a las pérdidas netas de 267 millones de hace un año, las órdenes de compra se suceden. Incluso en el cuarto trimestre, con la aparición de ómicron, los números de negocio superaron las previsiones.

Más de un 27% se disparan las acciones de Virgin Galactic después de haber anunciado que abre la venta a particulares de billetes para vuelos espaciales. Una oportunidad "limitada", según sus promotores, que comenzará mañana y por un precio total de 450.000 dólares. La compañía ya ha realizado algunas experiencias piloto reservadas a celebridades.

