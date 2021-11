Los inversores en opciones del Ibex 35 no quieren sorpresas de cara al vencimiento

El Ibex 35 ha perdido los 9.000 puntos, pero aparentemente esto no es ninguna sorpresa para los inversores que invierten en opciones del selectivo español de cara al vencimiento que tendrá lugar mañana viernes.

De hecho, este nivel psicológico tan importante al tratarse de un triple cero es además un nivel técnico vital ya que ha actuado como una importante resistencia desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, no tiene un número de opciones colocadas de cara al vencimiento de mañana importante.

Sin embargo, a la vista de la siguiente imagen en la que se representan los distintos niveles de precio de ejercicio con sus correspondiente número de opciones tanto de compra como de venta, todo parece indicar que donde verdaderamente está la preocupación es ante una supuesta pérdida de los 8.900 puntos.

Opciones de cara al vencimiento de mañana en el Ibex 35 Eduardo Bolinches

A partir de ese nivel, y por debajo de él, comienza el alto predominio de la presencia de opciones Put, es decir, opciones de venta. Y es que el deterioro del aspecto técnico del gráfico del índice Ibex 35 en caso de perder la media móvil de medio plazo que pasa en estos momentos por los 8.931 puntos sería importante ya que certificaría la pérdida de la pauta de mínimos crecientes que viene desarrollando el selectivo desde que marcase mínimos el pasado 19 de julio en los 8.252 puntos.

No obstante, siempre me gusta resaltar que este cuadro de posicionamientos de las opciones de cara al vencimiento de mañana también tiene su doble lectura. Por un lado, si pensamos en los inversores no profesionales, que son los que suelen comprar las opciones, está muy claro: se han posicionado buscando una cobertura ante caídas por debajo de dicha media móvil.

Sin embargo, a mí siempre me gusta pensar en el lado contrario, es decir, en el lado de los inversores que venden estas opciones a cambio de cobrar la prima. Normalmente, este tipo de operativa la hacen los inversores más profesionales y lo que nos están diciendo es que apuestan a que dicha zona de soportes no va a ser rota a la baja y que por lo tanto se está auto generando un nivel de soporte.

Por lo tanto y en conclusión, es de esperar que vayamos a realizar un precio de vencimiento mañana viernes entre los 8.900 y los 9.100 puntos. Así que tenemos que seguir hablando de los 9.000 cuanto menos 48 horas más.

