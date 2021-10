Wall Street cotiza con dudas pero el S&P500 y el Dow Jones rozan sus máximos históricos

Wall Street sigue esta semana con el buen tono que mostró en la anterior con el S&P500 y el Dow Jones al filo de marcar nuevos máximos, si bien hoy el primero está plano y el otro baja 0,10%. Hoy el protagonismo es del Nasdaq que sube un 0,20%.

Hoy serán noticia los resultados de Facebook pero no se sabrán hasta después del cierre del mercado estadounidense. Lo que sí se ha sabido es que PayPal ha negado los rumores que la colocaban comprando Pinterest lo que está llevando a que una suba un 4% y otra baje un 14%.

Evergrande empezó la sesión subiendo un 6% al calor de un rebote del 17% de su filial de coches eléctricos pero ha cerrado en ligero negativo. Ni siquiera la noticia lanzada este fin de semana de que reanuda trabajos en diez proyectos inmobiliarios, ha convencido a los inversores.

Y aunque la sesión asiática ha sido mixta, las bolsas europeas, y especialmente el Dax alemán, han subido manteniendo el sesgo positivo de la primera sesión semanal.

El crudo sigue disparado, con el Brent cerca de los 86,5 dólares.

Sin embargo, mejora la rentabilidad de la renta fija. El rendimiento a 10 años de Alemania, bajó hasta el -0,10%, por debajo del nivel más alto desde 2019 que tocó en el -0,069% el viernes. También mejoró a última hora del viernes el bono estadounidense tras las palabras de Powell dando largas a una posible subida de tipos, tendencia que continúa hoy. Esto han sido buenas noticias para las bolsas europeas y se supone lo son para Wall Street también.

El euro/dólar se ha girado a la baja y se mueve en torno a 1,16 tras unos máximos en 1,1665 así como el oro sigue pegado a su resistencia de 1.800 dólares la onza.

Al volátil bitcoin hoy le toca subir ya que tras haber llegado a perder los 60.000 dólares el viernes hoy está rondando los 62.800. Hoy saldrá a cotizar el tercer ETF basado en futuros del bitcoin, a pesar que el segundo, el viernes, no tuvo muy buen debut.

Según Bloomberg Hertz habría encargado la compra de 100.000 unidades de Tesla lo que, unido a otras noticias como las importantes ventas en Europa en septiembre de su Model 3, lleva a que la compañía de autos eléctricos y baterías haya marcado hoy nuevos máximos históricos y suba en estos momentos un 5%.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos ha iniciado una revisión continua del medicamento oral molnupiravir COVID-19, desarrollado por Merck & Co. Inc. y Ridgeback Biotherapeutics. La EMA declaró que los datos no clínicos de laboratorio y los estudios clínicos "sugieren que el medicamento puede reducir la capacidad de multiplicarse en el organismo, evitando así la hospitalización o la muerte de los pacientes con COVID-19", y añadió que "la revisión continua seguirá hasta que se disponga de pruebas suficientes para que la empresa presente una solicitud formal de autorización de comercialización".

El mayor banco de Europa, el HSBC, aumentó su beneficio en un 224,3% interanual hasta septiembre, situándolo en 9.275 millones de euros. No obstante, en los primeros nueve meses del año, la facturación del grupo se redujo en un 2,9% hasta los 32.204 millones de euros. HSBC no anunció dividendos para el tercer trimestre, pero dijo que planea comenzar una recompra de acciones por 2.000 millones de dólares “en breve”.

La confianza empresarial en Alemania sigue empeorando. Ya van cuatro meses seguidos en los que desciende el índice que elabora el IFO germano (el Institut für Wirtschaftsforschung o Instituto de Investigación Económica). En concreto, el indicador baja en octubre a 97,7 puntos desde los 98,9 del mes pasado

Nuevas ventas en la lira turca que profundiza en mínimos históricos después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan dijera el sábado que los embajadores de 10 naciones ya no eran bienvenidos. Los inversores están atentos a que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía haga oficial la medida.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

La economía de China corre el riesgo de desacelerarse más rápido de lo que los inversores globales creen, ya que el impulso del presidente Xi Jinping para reducir su dependencia de los bienes raíces y regular los sectores, desde la educación hasta la tecnología, se combina con la escasez de energía y la pandemia según analistas.

Bank of America Corp. y Citigroup Inc. se encuentran entre los que advierten que la expansión no alcanzará este año el 8,2% previsto por el consenso de economistas. La caída podría durar hasta el próximo año, lo que obligaría a crecer por debajo del 5%, advierten. Fuera del 2,3% de 2020, eso sería el más débil en tres décadas.

