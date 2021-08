Siemens Gamesa logra cerrar el hueco del profit warning tras 5 semanas subiendo

Las acciones de Siemens Gamesa han necesitado 29 sesiones bursátiles para anular el tremendo hueco bajista que sufrieron el pasado 15 julio al anunciar un profit warning que le hizo bajar casi un 15%.

En este proceso de recuperación de precios, no solo ha podido desarrollar una pauta de mínimos crecientes que sistemáticamente va confirmando con también máximos crecientes sino que además los precios también han conseguido reconquistar recientemente la media móvil de medio plazo que en estos momentos pasa por los 25,36 euros. Por lo tanto, este es el nivel que ahora pasa a ser un soporte relevante y que bajo ningún concepto debemos de perder.

Otra de las cosas positivas es que a pesar de la reacción alcista que lleva acumulada, el valor todavía no ha llegado a un nivel de extrema sobrecompra en osciladores tal y como podemos observar en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones de Siemens Gamesa Eduardo Bolinches VisualChart

Tan solo podríamos resaltar un pero, y es que esta recuperación de precios no está viniendo acompañada por un incremento del volumen. No obstante, como estamos de lleno en el mes de agosto y ello implica por norma niveles de bajo volumen no es tan grave.

Por todo esto, una vez que hemos cerrado el hueco de apertura bajista producido por este profit warning debemos estar muy atentos a lo que ocurre en las próximas sesiones ya que un giro en estos momentos le llevaría cuanto menos a testear la media móvil de medio plazo que se encuentra en 25,36 euros con el consiguiente riesgo de perder este nivel lo que le llevaría muy probablemente a un escenario de continuidad correctiva hacia la zona de los 24 euros en los que no es deseable estar presente.

Sin embargo, si vemos que no llega la recogida de beneficios entonces el valor puede seguir escalando posiciones en primer lugar hasta la resistencia de corto plazo en los 27,26 euros y si ésta es rota entonces veríamos extensiones hasta los 27,64 cuatro euros.

