Almirall rompe los 15 euros y apunta a los 18 como siguiente precio objetivo

Parece ser que a la tercera va la vencida y las acciones de Almirall podrán cerrar en la sesión de hoy por primera vez en este año por encima de los 15 euros si no cambian las cosas con el dato de empleo a las 14:30 de hoy.

Esto significa que dejaremos un cierre semanal con un nuevo máximo anual y por lo tanto a partir de este momento se genera una señal de fortaleza en la acción que se refleja con un escenario de continuidad de las subidas con el foco puesto en los máximos históricos en la zona de los 18 euros.

Lo único que tiene que ocurrir para poder ver este precio objetivo es que la actual pauta de máximos y mínimos crecientes que vemos en el siguiente gráfico se mantenga intacta, y para ello hoy por hoy significa que no deberíamos ver cotizaciones por debajo de los 14,65 euros si bien es cierto que los inversores que vayan con una visión temporal más medioplacista no deberían preocuparse mientras que no vean cotizaciones por debajo de los 14,30 euros.

Evolución de las acciones de Almirall Eduardo Bolinches ProRealTime

Por otro lado, en este camino que hoy puede iniciarse hacia los 18 euros nos vamos a encontrar con resistencias de tamaño menor por el camino. La primera de ellas se encuentra en los 15,30 euros mientras que la segunda es mucho más importante y se encuentra en los 16,82 euros. Y por último, la última prueba de fuego en los 17,05 euros.

Por lo tanto, lo único que debemos hacer es ver hoy el primer cierre por encima de los 15 euros, puestos a pedir con un volumen por encima de la media mensual de 240.000 títulos y que se confirme con una continuidad ascendente la próxima semana volviendo a cerrar por encima de la primera resistencia menor en los 15,30 euros.

Con estos parámetros comentados y, sobre todo, con la continuidad de la pauta de mínimos crecientes, se activaría el objetivo de los 18 euros.