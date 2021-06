XTB: “Acciona presenta una buena entrada, podemos controlar el riesgo”

La semana pasada, se repitió de nuevo el patrón lateral en nuestro selectivo, el mercado no se atreve a coger un rumbo fijo. Ni la reunión del BCE ni el dato de IPC estadounidense han sido suficientes para mover el mercado.

No obstante, puede ser un mensaje de serenidad, puesto que tras el pico de inflación del 5% que presentó EEUU, las bolsas reaccionaron con ligeras subidas y los bonos se apreciaron. No se esperan subidas adicionales de inflación y ante la respuesta ilógica del mercado, podemos afirmar que el escenario no cambia puesto que en los siguientes meses se suavizará.

Acciona se encuentra en un buen momento. Para 2021, el equipo gestor revisó el crecimiento del Ebitda con una posible subida de entre un 10% y un 15%. Este avance y los ahorros en costes financieros permiten el crecimiento del 24% en beneficio neto por acción. Finalmente, el coste de la deuda lo han conseguido reducir al 2.7% del 3% anterior.

A pesar del revés regulatorio y de que la burbuja verde se está desinflando un poco, la prevista salida a bolsa del negocio de energía renovable de Acciona continúa su curso. Esta oferta pública de venta (OPV) permitirá sanear las cuentas y mejorar el negocio.

Se prevé que permitirá amortizar una deuda neta superior a 4 veces el Ebitda previsto para 2021. Además, dará la posibilidad de alcanzar los 20 gigavatios en 2025. Incluso Acciona Energía podría comprar rivales y llegar a su objetivo de 31 GW para 2030.

Evolución bursátil de Acciona. XTB

A nivel técnico, Acciona cotiza en un una tendencia alcista desde hace más de un año. Actualmente, se encuentra en la parte baja de una formación de un banderín alcista que podría dar un precio objetivo si hubiese una ruptura de unos 170 euros.

Las casas de análisis apuestan por un precio objetivo de unos 158 euros con lo que daría fuerza al análisis técnico. Por todo lo mencionado, Acciona presenta una buena entrada, podemos controlar el riesgo con un stop loss por debajo de la formación gráfica o en el último mínimo, fijado en los 127 euros, y con los objetivos antes mencionados.

***Ramón Valverde es analista de XTB