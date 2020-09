Wall Street se sacude los temores a la campaña electoral con el rebote macro

Wall Street consigue pasar el mal trago del primer debate de la campaña electoral a las presidenciales de noviembre con los datos macroeconómicos que ven la luz este miércoles. Las caídas a las que apuntaban los futuros se convierten en ganancias gracias a una contracción económica más suave de lo descontado hasta ahora y una creación de empleo más sólida de lo previsto.

El dato clave para el vuelco alcista de los índices neoyorquinos llegaba con la revisión del PIB del segundo trimestre del año. En esta nueva lectura, la primera economía del mundo tan solo habría caído un 31,4%, tres décimas menos de lo que hasta ahora se había anunciado en una lectura que ya suavizaba el dato inicialmente publicado.

Con este catalizador, las compras toman la delantera. El Dow Jones suma más de un 1% hasta abalanzarse por encima de los 27.700 puntos. Un 1% remonta también el Nasdaq, al filo de recuperar los 11.200 puntos. El S&P 500, algo más rezagado, suma un 0,8% a una gráfica que rebasa los 3.300 puntos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

La cifra revisada del PIB no ha sido la única que ha tirado al alza de los índices neoyorquinos. El índice PMI de actividad comercial de Chicago ha subido hasta los 62,4 puntos, claramente en terreno expansivo y sensiblemente por encima de los 52 enteros que vaticinaban los economistas.

Desde el mercado laboral, referencia clave en la economía estadounidense y más desde que la Reserva Federal (Fed) ha puesto en él un foco para dirigir su política monetaria, también buenas noticias. El informe ADP de empleo recoge la creación de 749.000 nuevos puestos de trabajo en sectores no agrícolas, muy por encima de los 650.000 empleos que se venían vaticinando.

Despidos en Disney

En lo corporativo, uno de los protagonistas es The Walt Disney Co (-0,5%), que ha anunciado un recorte de 28.000 puestos de trabajo en EEUU a consecuencia de los largos cierres y las limitaciones de aforo establecidas para sus parques temáticos a consecuencia de la emergencia sanitaria. Los despidos también se extenderán a cruceros y negocios minoristas de la compañía y, aunque el 67% serán para trabajadores a tiempo parcial, también afectarán a ejecutivos del grupo.

Mejores noticias en la farmacéutica Moderna, que sube cerca de un 4% después de haber publicado un estudio en The New England Journal of Medicine en el que explica que los resultados de la etapa temprana de análisis de su vacuna contra la Covid-19 genera anticuerpos en ancianos a niveles comparables a los de los adultos más jóvenes. Además, se refieren escasos efectos secundarios.

El verde también llega para la juguetera Hasbro, que gana un 5% después de haber recibido una mejora de consejo inversor por parte de los analistas de Stifel Nicolaus.

Las caídas persisten en NextEra Energy, del entorno del 3%, después de que The Wall Street haya publicado que la compañía energética se habría acercado a Duke Energy para tantear una posible opa de absorción. Esta última recibe la noticia con subidas del 8% para sus acciones.