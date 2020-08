El oro marca máximos de todos los tiempos: ¿hasta dónde puede subir?

Este será el año de la Covid-19, pero también lo es del oro que está batiendo expectativas de muchos bancos de inversión incluido Goldman Sachs que esperaba que el oro alcanzase los 2.000 dólares el próximo año y lo que es más importante: muchos inversores se han quedado fuera de la subida porque estaban esperando una corrección para entrar.

Recomiendo la lectura del artículo referenciado en el link anterior porque en él desgrano varios de los motivos por los que no se ha hecho tarde para entrar todavía. De hecho, si usted es de los que piensa que el oro tiene que corregir y darle una estupenda entrada a precios de 1.800 dólares donde se encontraba hace tan solo 3 semanas también le recomiendo que se lea este otro artículo.

La consigna está muy clara: oro físico y acumular siempre que pueda ante correcciones del mercado. Y no, no llega tarde. De hecho, el oro no debería tener ningún problema en alcanzar los 2.125 dólares y toda corrección que se produzca antes de llegar a ese nivel de precios es una gran oportunidad de compra.

Por su puesto que vendrán correcciones, pero debe verlas como una gran oportunidad de compra mirando siempre en el largo plazo. Es la mejor recomendación que puedo darle desde el punto de una persona que decidió hace más de 14 años constituir su propio plan de ahorro en sustitución de un plan de pensiones en la única fuente de mantenimiento de la riqueza que existe.

Por que esa es precisamente la función del oro, mantener tu poder adquisitivo en el largo plazo al batir sistemáticamente a la inflación.

Balance de activos del BCE Eduardo Bolinches Bloomberg

Porque eso es precisamente lo que está llamando a la puerta debido a las cuantiosas inyecciones de capital en las economías que se están produciendo y seguirán ocurriendo a lo largo y ancho del mundo. De hecho, como podemos ver el balance del BCE supone ya el 60% del PIB de la Euro zona y no tiene visos de que vayan a frenarse las compras de deuda sino más bien lo contrario.

Nos espera un mundo inundado de deuda allá por donde mires. De hecho, la deuda global se corresponde con el 355 por ciento del PIB mundial. Mucha de ella arrojando rentabilidades negativas que no pueden volver a ser positivas porque generarían muchos problemas.

Feas soluciones se vienen por el camino y por eso el dinero acude al oro, desde inversores particulares ahora hasta los bancos centrales desde hace años.

Pero recuerde, para el largo plazo siempre mejor el oro físico y huir del oro papel que puede causarle grandes dolores de cabeza y algún susto por riesgo de contrapartida.

Vía mayoristas comprando sus lingotes por ventanilla o con aportaciones a sociedad de compra conjunta como OroCashSC son dos excelentes maneras de ir constituyendo un plan de ahorro con el tiempo que no le fallará cuando sí le falle su pensión al jubilarse.