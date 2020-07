Garantizados y renta fija alivian el semestre a las gestoras: estos son los fondos con más entradas de dinero

El primer semestre en los mercados pasará a la historia quedando en la mente de todos los inversores y profesionales. Las históricas caídas vividas en los parqués durante el primer trimestre unidas a una enorme volatilidad desataron la locura en las bolsas y también en las carteras de los inversores.

Como consecuencia de los movimientos del mercado y el pánico de los ahorradores, las gestoras han visto su patrimonio mermado, siendo los reembolsos la tónica constante durante las semanas más agresivas de la pandemia.

Ahora, una vez acabado el primer semestre, los datos muestran que, pese a todo, hay fondos de inversión que están siendo los ganadores frente a la crisis. Especialmente, todos aquellos que protegen el patrimonio del inversor.

Los garantizados más populares

Los productos garantizados son cada vez más populares entre los inversores, ya que les permiten proteger el 100% de su inversión, aunque con una rentabilidad muy limitada. Aun así, a lo largo de este semestre estos fondos se han convertido en uno de los productos en los que más dinero ha entrado. En concreto, el Santander Horizonte 2025 ha sido uno ellos.

Se trata de un fondo que la entidad lanzó al mercado el pasado mes de mayo, que persigue una rentabilidad objetivo no garantizada con una TAE del 0,55%. Este producto se ha convertido en el cuarto fondo que más dinero ha captado en el semestre, con más de 372 millones de euros, según los últimos datos de Inverco.

La popularidad del fondo de Santander está siendo tal que el banco ya ha lanzado la segunda versión del fondo, el Santander Horizonte 2025 2, que en este semestre ya registra entradas por valor de casi 307 millones de euros, todos provenientes del último mes.

Junto con Santander, el Kutxabank Renta Fija Horizonte 12 es otro de los ganadores de estos seis primeros meses. En concreto, las suscripciones netas de este fondo, que también se lanzó a finales del año pasado, ascienden a los 310 millones. De estos, 309 son entradas registradas en junio.

En la misma gestora, también se lanzado en los últimos meses el Kutxabank Renta Fija Horizonte 13 y el Kutxabank Renta Fija Horizonte 14, que, al igual que el anterior, son fondos con una rentabilidad objetivo no garantizada del 0,3% y del 0,45%, y que registraron suscripciones netas de 209 millones y 198 millones, respectivamente.

La renta fija recupera atractivo

Los fondos garantizados no han sido los únicos que han gozado de un semestre positivo. Y es que la renta fija también ha recibido a los inversores con los brazos abiertos. Tanto es así que fondos como el CaixaBank Master Renta Fija Advised BY o el Bankia Bonos International Cartera son los productos que registran las mayores entradas de dinero en el semestre, tan solo por detrás de un fondo de renta variable, el CaixaBank Master RV USA Advised BY).

En concreto, el primero ha registrado suscripciones netas de 407 millones de euros, aunque en estas entradas también influyen los movimientos de dinero que hizo la propia gestora durante el primer trimestre. Tras este, el producto de Bankia ha sumado 403 millones de euros en suscripciones netas.

Estos fondos no solo son los únicos que han acaparado el dinero de los inversores. De hecho, en el año, la categoría de renta fija euro a largo plazo registra suscripciones netas superiores a los 1.300 millones de euros. En estos datos también han influido las entradas netas registradas en otros productos, como el BBVA Ahorro Cartera (370 millones de euros) el CaixaBank Master RF Privada Euro (334 millones) o el Ibercaja RF 2025 A (332 millones).

¿Cuáles son los mejores fondos de tu banco?