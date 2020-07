Paramés no se va de rebajas: “En esta crisis tan rápida no tiene sentido”

El decano de la inversión 'value' en España no cree que sea momento para salir de rebajas en bolsa. Francisco García Paramés, fundador y consejero delegado de Cobas AM, ha explicado este viernes que "en esta crisis tan rápida no tiene sentido entrar en un valor nuevo, aunque lo conozcas".

Así lo ha explicado Paramés en la clausura de la jornadas 'Value School Summer Summit' que ha celebrado de forma virtual en la última semana. Un evento en el que se ha rodeado de una decena de gestoras nacionales e internacionales que siguen las tesis de inversión del 'value', que tan golpeadas han sido en esta crisis del coronavirus.

El gestor ha explicado en su intervención que los fondos de Cobas no han incorporado valores nuevos, sino que se han centrado en aumentar el peso de las compañías con mejor oportunidad de compra y tesis de inversión más convencidas. "Tiendes a poner más en valores que ya tienes en cartera", ha explicado.

Sin revelar nombres

En este sentido, ha asegurado, sin revelar nombres, que las compañías en las que se ha reforzado no tienen una ratio PER superior a dos veces. Esta relación entre precio de cotización y beneficios es una de las referencias de valor más seguidas por la comunidad inversora.

Por lo que se refiere al imparable incremento de precio de las gigantes tecnológicas de EEUU, en las antípodas de sus tesis de inversión, Paramés ha señalado que encuentra "demasiadas incógnitas" para asumir un precio de entrada "tan alto". Además, ha denunciado que el auge de la gestión indexada está en buena parte detrás de estas "fuertes distorsiones" en el Nasdaq americano.

El golpe de Aryzta

Un caso muy distinto es el de la panificadora suiza Aryzta, que se ha convertido en uno de sus puntos más flacos. El gestor de Cobas AM ha reconocido que "es difícil recuperar lo perdido en esa inversión", aunque confía en que al mantener posiciones pueda "recuperar una parte". Una estrategia en la que se ha amparado para defender esta compañía está lejos de ser una "obsesión".