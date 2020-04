Fondos que resisten al pánico: los productos que captan más dinero de los inversores

Los mercados empiezan a tomar impulso. El plan de apertura de la economía en EEUU propuesto por Donald Trump unido a los avances que se están llevando a cabo entre las compañías farmacéuticas en busca de una vacuna están dando un respiro a las bolsas.

Sin embargo, no todos los activos cotizan al mismo nivel ni se van ganando en la misma medida la confianza de los inversores. La encuesta mensual de Bank of America del mes de abril pone esto de relieve. Y es que los gestores han elevado la liquidez de sus carteras hasta el 5,9%, un nivel no visto desde septiembre de 2001, cuando se produjeron los atentados terroristas sobre las torres gemelas en Nueva York.

Con este escenario, los inversores particulares tampoco se quedan atrás. Los reembolsos en fondos de inversión y otros activos están siendo la tónica predominante dentro de los mercados desde las últimas semanas.

La amenaza todavía sigue estando sobre la mesa y los inversores no pueden dejar atrás el pánico. Por este motivo, el mes de marzo se ha saldado con más de 5.500 millones de reembolsos netos en los fondos de inversión domésticos, según los datos de Inverco.

Sin embargo, en medio de este contexto, son muchos los productos que todavía consiguen ganarse la confianza de los inversores, lo que ha posibilitado que la cifra de reembolsos total sea inferior a la que podría haberse dado en estas circunstancias.

Caso a caso

En el mes de marzo ha entrado dinero a los fondos de inversión por valor de más de 13.300 millones de euros (aunque han saldo casi 19.000 millones). Son pocas las categorías que se saldan con un balance positivo. Pero entre ellas se encuentran los fondos monetarios, de renta variable internacional en Europa y en EEUU, renta variable internacional emergentes y la categoría de fondos garantizados de rendimiento fijo. Pero, de entre todos estos productos, ¿cuáles son los que reciben más suscripciones netas?

A la cabeza se sitúan varios fondos de renta variable de Caixabank, aunque en estas cifras influye el movimiento realizado en las carteras Máster, en las que se ha reducido el peso de la renta fija para incrementar el de variable. Así, en primera posición se sitúa el Caixabank Master Renta Variable USA, que registra en el mes de marzo suscripciones netas por valor de 642 millones de euros (522 millones en lo que va de año).

Tras este se encuentra el Caixabank Master Renta Variable Europa, que cierra el mes con entradas netas de 367 millones de euros, quedándose con un balance de 271 millones de euros de entradas en el primer trimestre del año.

Dentro de la misma cartera también se producen suscripciones netas en el Caixabank Master Renta Variable Emergentes, que suma entradas netas en marzo de 366 millones de euros (405 millones en los tres primeros meses del año).

A excepción de estos movimientos, la mayoría de las grandes suscripciones de dinero netas en el último mes se han producido en fondos monetarios, así como renta fija, con los que los inversores se han intentado resguardar del temporal. Entre las mayores entradas de dinero siguen estando dos fondos de Caixabank, el Caixabank Monetario Rendimiento Estándar (que suma 293 millones en marzo) y el Caixabank Monetario Rendimiento Plus (con 171 millones de suscripciones netas en el último mes).

Tras estos se encuentra el Bankia Renta Fija Euro Corto Plazo Universal, al que entran un total de 149 millones de euros en marzo y 183 millones en lo que va de año. Todo ello pese a que este producto no registra ganancias ni a medio (-1,08% hasta marzo) ni casi a largo plazo (-1,35% a un año, -0,72% a tres años, -0,48% a cinco años y 0,46% a diez años).

Con balance positivo en lo que respecta a las suscripciones también se sitúa el fondo Estrategia Inversión de BBVA, que suma 140 millones de euros de entradas netas en el último mes.

Tras este, entre las diez primeras posiciones de fondos que registran mayores suscripciones netas, se encuentran el Santander Go RV Norteamérica, que suma 132 millones de euros en marzo, el Liberbank Cartera Conservadora, con 99 millones de entradas netas y el Santander Eurocredito, al que se añaden en el último mes 98 millones de euros.