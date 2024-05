El Español se alza con dos galardones en los principales premios del diseño editorial a nivel mundial

La Society News of Design ha celebrado la 45ª edición de los premios Best of News Design de 2023 para evaluar el mejor trabajo de diseño periodístico publicado en 2023. Estos galardones son reconocidos como los más destacados a nivel mundial y se presentaron más de 4.500 candidaturas entre las categorías digital e impresa.

El fallo se llevó a cabo en la ciudad de Mineápolis (Estados Unidos), con la participación de 44 periodistas visuales de todo el mundo y 35 organizaciones de gran relevancia a nivel global. De esta selección se compone el panel de los jueces en cada una de las diferentes categorías que velan cada año por mantener la exigencia respecto al diseño de las noticias y las nuevas formas de comunicar.

Los especiales "Carrero Blanco: el lugar del atentado que cambió la historia de España, 50 años después" y "Cómo tres ciudades se reconciliaron con sus ríos" de EL ESPAÑOL han sido galardonados con dos premios Award of excellence.

Según la Society News of Design, estos reconocimientos se otorgan por "una narrativa visual sobresaliente y excelente. Estas noticias van más allá de la mera competencia técnica o estética y pueden traspasar los límites de la originalidad y la creatividad".

Junto a EL ESPAÑOL han sido premiados proyectos de los principales medios y agencias internacionales como The Washington Post, The New York Times, The Straits Times, Reuters, National Geographic Magazine, Bloomberg News o South China Morning Post.

[Carrero Blanco: el lugar del atentado que cambió la historia de España, 50 años después]

Entre los miembros del jurado se encuentran responsables de diseño visual de cabeceras como The Washington Post, The New York Times, AFP, Reuters y Los Angeles Times. Este tribunal de expertos ha valorado la apuesta de EL ESPAÑOL por el departamento de diseño editorial y de nuevas narrativas dirigido por Lina Smith y del que forma parte también el periodista de datos José Ramón Pérez y la maquetadora web Cristina Jover, que trabajan junto al equipo de redacción para ofrecer a los lectores un producto periodístico de alta calidad.

[Así cambiaron las ciudades de Madrid, Bilbao y Valencia: Cómo tres ciudades se reconciliaron con sus ríos]

La apuesta de EL ESPAÑOL por la excelencia y un contenido diferencial es también reconocida por los lectores. El periódico dirigido por Pedro J. Ramírez es el líder indiscutible de la prensa nacional, habiendo encabezado el ranking oficial de GfK DAM durante los últimos nueve meses.

Carrero Blanco: el lugar del atentado que cambió la historia de España, 50 años después

Premiado en la categoría de diseño de página de investigación, Este especial aborda la exhaustiva investigación periodística sobre uno de los atentados más impactantes en la historia de España, el de Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura de Francisco Franco.

Con el objetivo de desarrollar infografías detalladas sobre el túnel que construyó ETA y cómo fue exactamente la explosión en la calle Claudio Coello número 104. El documental cuenta con los testimonios de personas vinculadas con el suceso, se recrea la narrativa del suceso desde las perspectivas del asesino y la del asesinado. Además, se incluye una animación en 2D que muestra la explosión y el túnel excavado por los terroristas de la banda terrorista ETA. Este formato facilita el consumo de contenido de vídeo y de infografías, garantizando una experiencia ágil para el usuario.

Bajo la coordinación del equipo de diseño de narrativas, Daniel Ramirez, redactor jefe de EL ESPAÑOL, se ocupó de encontrar todos los testimonios que pudieran articular un corto de vídeo realizado en el mismo lugar del accidente de Carrero Blanco. El equipo de vídeo de EL ESPAÑOL, dirigido por Javier Carbajal, se encargó de dar vida a esta idea junto a Laura Mate y Rodrigo Mínguez, con las animaciones de Ani Ardoiz.

Cómo tres ciudades se reconciliaron con sus ríos

Este especial analiza cómo han cambiado tres ciudades españolas (Madrid, Bilbao y Valencia) en relación a sus ríos. Se destaca el cambio impulsado por el calentamiento global y la emergencia climática, con políticas y planes sostenibles para redescubrir la importancia de los ríos. El análisis del reportaje se basa en datos sobre la calidad del agua, la vida marina y fotografías históricas para mostrar la evolución de estas ciudades.

En Madrid se observa un aumento del valor de la vivienda en los distritos cercanos al río. En Bilbao se destaca la transformación de la zona industrial. Por último, en Valencia, se aborda la modificación del caudal del río para evitar inundaciones.

Cristina Pita de Veiga realizó el diseño y lideró la investigación de cómo habían evolucionado las ciudades. Este proyecto contó con la redactora de Enclave-ODS Raquel Nogueira para vertebrar el especial y ofrecer un producto de calidad al lector.

Los premios de 2022

Además, cabe destacar los premios obtenidos por EL ESPAÑOL en la edición anterior de los 44ª edición de los Best of News Design de 2022:

Lunas de Júpiter y Saturno

En la categoría de medioambiente y ciencia, la noticia con un formato visual especial sobre la búsqueda de vida extraterrestre en las lunas de Júpiter y Saturno recibió el premio a la excelencia en los Best of News Design 2022.

[La vida extraterrestre no está en Marte, sino en las lunas de Júpiter y Saturno]

La investigación del periodista Paolo Fava y la dirección de arte de Lina Smith ofrecieron a los lectores un viaje visual inmersivo por cinco satélites del sistema solar, proporcionando una visión más cercana del espacio exterior mediante una mezcla de vídeos de la NASA, fotografías reales capturadas por sondas e infografías detalladas.

Los 50 años de Letizia

Con motivo del 50º cumpleaños de Letizia, EL ESPAÑOL presentó un proyecto especial que destacó a las 50 personas más importantes de su círculo cercano, quienes han tenido un impacto significativo en la vida de la actual reina de España. El equipo de diseño de narrativas visuales y la sección de Jaleos del Corazón, con Cristina Rodrigo y Raúl Rodríguez, colaboraron en esta investigación periodística que se plasmó en infografías creativas y un árbol genealógico interactivo. El objetivo final era ofrecer a los lectores una visión clara y elegante de la evolución de Letizia a lo largo de las diferentes etapas de su vida.

[El 50 cumpleaños de Letizia: Operación 'reina por sorpresa']

Mirando hacia el futuro, EL ESPAÑOL se encuentra en una constante búsqueda de la excelencia y la vanguardia en el ámbito del periodismo. Con una firme convicción en la importancia de la innovación, este periódico está decidido a seguir explorando nuevas formas de narrar historias, explorando al máximo los avances tecnológicos y las tendencias emergentes en el campo de la comunicación.

Con una visión clara del panorama mediático en constante evolución, EL ESPAÑOL se posiciona como un líder en la industria, anticipando las demandas y necesidades de sus lectores. Desde la experimentación con nuevos formatos hasta la ampliación de la cobertura temática, el periódico se compromete a mantenerse a la vanguardia del periodismo contemporáneo y proporcionar una experiencia informativa y enriquecedora que perdure en el tiempo.