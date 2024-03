Charo Izquierdo será la nueva directora de Enclave ODS, el vertical de EL ESPAÑOL especializado en sostenibilidad

Charo Izquierdo será la nueva directora de Enclave ODS, el vertical especializado en información sobre sostenibilidad de EL ESPAÑOL. El nombramiento ha sido comunicado a la redacción por su editora, Cruz Sánchez de Lara, que también es vicepresidenta de este diario.

La llegada de Charo Izquierdo a la dirección de Enclave ODS supone un paso más en la estrategia de EL ESPAÑOL por ofrecer una información cada vez más diversificada y, al mismo tiempo, especializada con el objetivo de llegar a nuevos públicos y aportar ideas al debate global.

Para Cruz Sánchez de Lara, "Enclave se ha convertido en un elemento distintivo de EL ESPAÑOL y la consolidación se hará visible bajo la dirección de Charo Izquierdo".

Una de las mesas de debate del II Observatorio de los ODS celebrado en el CaixaForum. Esteban Palazuelos

El objetivo es crecer y convertirse en referente de la información sobre sostenibilidad y aportar desde el rigor propuestas para abordar el freno al cambio climático, la reeducación de la pobreza, la igualdad de las personas y al resto de objetivos marcados por las Naciones Unidas. Por ello, este medio se pone al servicio de la sociedad, con la complicidad de todos los agentes involucrados en un cambio que será positivo para el presente y el futuro

La nueva directora de ODS refuerza así su vínculo con EL ESPAÑOL, donde ya colaboraba a través de Magas. Charo Izquierdo recuerda que "cuando Cruz me habló por primera vez de este medio hace dos años, me apasionó, y aquello fue a más cuando fui conociendo a las personas que escribían en él y cómo estaba funcionando. Por eso me involucré como columnista en cuanto tuve oportunidad".

Desde su nueva responsabilidad, Izquierdo no sólo buscará "ofrecer información sobre sostenibilidad, sino crear un espacio propio para Enclave. Para mí es un orgullo poder dirigir este proyecto".

Cruz Sánchez Lara y la nueva directora trabajarán mano a mano para "hacer un esfuerzo por acercarnos a las personas y a la actualidad. Por consolidarnos como el medio de referencia en términos de sostenibilidad, generando debate, pero siempre desde el compromiso. También por medio de eventos presenciales como el ya reconocido Observatorio de los ODS".

Su trayectoria

Charo Izquierdo imparte formaciones y conferencias sobre comunicación, sostenibilidad y moda. Es miembro de la Junta directiva de Woman Action Sustainability (WAS) y acaba de publicar Fashion (R)Evolution, en la editorial LID, un compendio de su experiencia tras décadas en los sectores de la comunicación y la moda.

"Siempre tuve esta visión, incluyendo secciones relacionadas con la ecología, la sostenibilidad y la regeneración, y lo he implementado en todas las plataformas que he dirigido y en las que he estado involucrada", explica la directora de Enclave ODS.

El objetivo ahora mismo es contribuir al debate público, ya que "hay una gran dificultad para alcanzar los ODS en los próximos seis años", explica Izquierdo, para quien estamos ante "un acuerdo histórico, un marco de referencia".

A la nueva directora de Enclave ODS le resulta imposible elegir uno "porque todos son importantes, aunque diría que el 17 me refleja y debe ir en negrita: creo en la colaboración para poner fin a la pobreza, crear salud y bienestar, controlar y revertir el cambio climático o favorecer la igualdad de género. Sin alianzas todo es imposible, ahí está la clave, en la colaboración", sentencia.

Charo Izquierdo añade que "otro de nuestros empeños es contribuir a acabar con las visiones negacionistas, fatalistas y conspiranoides, creando un marco de información veraz y basado en hechos comprobables".