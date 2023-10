Mediapro despide a Jaume Roures por las discrepancias con sus socios chinos ante la venta del grupo

Bajan revueltas las aguas de Mediapro. Uno de sus fundadores, Jaume Roures, ha sido despedido de la compañía que él mismo fundó hace tres décadas. La decisión se ha tomado en el consejo de administración celebrado este viernes. Un adiós que llega por las discrepancias que mantiene con su socio chino, Southwind Media, que está reestructurando la compañía ante una más que probable venta.

Como ha contado este diario, el fondo asiático se ha cansado de poner dinero y busca vender el grupo de comunicación del que ostenta el 80%. Así que el objetivo ahora es poner a otro gestor y proporcionar una salida a Roures, que todavía tiene el 5% del capital. Una participación que en el sector se da por descontado que venderá antes de su adiós definitivo.

El nuevo socio gestor de Mediapro será el histórico socio de Roures, Tatxo Benet, quien asumirá todas sus funciones. Entre ellas, según cuenta Relevo, la relación con LaLiga, de la que son socios tanto para la producción de los partidos como para la comercialización de los derechos a nivel nacional e internacional.

El consejo de administración de Mediapro ha confirmado la aprobación del despido con un comunicado. Se ha aprobado este mismo viernes.

En el anuncio, también se precisa que "Tatxo Benet, que ya compartía dirección del grupo como socio gestor, seguirá con sus funciones actuales de presidente y de consejero delegado del grupo".

"Todo el equipo gestor estamos totalmente alineados con los socios accionistas del grupo, Southwind y WPP, con quienes compartimos sin fisuras el proyecto de futuro de la compañía. No hay, en este sentido ni la más mínima disconformidad", apunta.

El comunicado añade: "No sólo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa".

"Y no los va a haber mientras este equipo directivo esté aquí, porque es este equipo directivo quien los ha puesto en práctica durante 30 años y porque nuestros accionistas comparten nuestro proyecto y nuestros valores, que han sido clave a la hora de valorar su inversión en Mediapro. Nadie los ha cambiado ni nadie quiere cambiarlos".

De hecho, el comunicado concreta que el resto de los miembros del equipo directivo de Mediapro continuará en la empresa.

Rebajar el perfil público

Al parecer, el objetivo de este cambio sería el de buscar un cambio de rumbo en la gestión de la compañía y rebajar el perfil de su principal gestor. Todo ello mientras se terminan de enderezar las cuentas y se busca un comprador para Mediapro.

Southwind Media busca comprador en el mercado desde hace semanas para desprenderse de la compañía. Su posición de control del grupo data de 2018, cuando se hizo con el 54,5% de la compañía. En 2021, Southwind Media aumentó su presencia hasta el 80% al suscribir una ampliación de capital de más de 600 millones para paliar las pérdidas económicas por la Covid-19.

A pesar de hacerse con la mayoría de las acciones, el fondo permitió a Jaume Roures y Tatxo Benet continuar al frente del grupo especializado en la compra de derechos audiovisuales de los grandes eventos deportivos.

Mediapro es un referente en los derechos audiovisuales del fútbol y el intento de venta de Southwind Media se produce en medio de una gran crisis en este sector.

