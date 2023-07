Tensión en el consejo de RTVE: se avecina una guerra por cubrir la vacante de Tornero

El cambio en la composición del Congreso y el Senado tras el 23-J amenaza con complicar aún más la gobernabilidad de Radio Televisión Española (RTVE). El consejo de administración tiene un puesto vacante que debe ser cubierto, y todavía debe elegirse quién será la persona que sustituirá en la presidencia a Elena Sánchez.

Para ambas cuestiones debe existir un consenso entre los principales partidos políticos, dado que se necesita una mayoría de dos tercios para sacarlo adelante. Pero no sólo eso, técnicamente el consejo de RTVE debe reflejar la representación de las cámaras, por lo que se podría abrir una discusión sobre qué partido debe ser quien proponga a la persona que ocupe el hueco dejado por José Manuel Pérez Tornero tras su renuncia.

Fuentes del consejo de administración reconocen que el resultado de las urnas aboca a una cierta inestabilidad y bloqueo a la organización. Máxime porque ahora tocará esperar a la conformación del nuevo gobierno, algo que no se antoja fácil. Pero no sólo eso, es que se podría dar la circunstancia de que las propias formaciones políticas se enfrenten entre sí por el nombre que debe entrar y el 'color' al que debe representar.

Si mantenemos el esquema actual, en el consejo de RTVE hay cuatro miembros propuestos (uno de ellos ahora mismo sin ocupar) por el Partido Socialista, tres por el Partido Popular, dos por Podemos y otro por el PNV. Sin embargo, en la Corporación se da por descontado que la situación debería cambiar y que dado que el PSOE ya no controla ninguna de las cámaras debería renunciar a ello para que sea elegido por otra formación política.

¿Qué opciones se abrirían? Varias. Algunas personas consultadas dentro de la Corporación creen que debería equilibrarse la balanza entre el PSOE y el PP. Otros, en cambio, consideran que si Pedro Sánchez logra conformar una mayoría de Gobierno, se debería permitir que otros partidos no representados puedan entrar para que haya una mayor representatividad territorial.

Esas fuentes abren así la puerta a que pudieran entrar en el consejo de RTVE fuerzas como Esquerra Republicana (ERC) o Junts per Cat.

No será fácil la elección porque, además, el candidato que entre debería ser también el presidente de la Corporación y relevar a Elena Sánchez, que lleva trabajando como presidenta interina desde la renuncia de José Manuel Pérez Tornero el pasado 22 de septiembre de 2022.

Renuncia

Sánchez ha reclamado en numerosas ocasiones que se busque una salida a su situación, ya que al estar como 'interina' el radio de acción que tiene al frente de la radio y la televisión públicas es limitado.

Por si fuera poco, su relación con el resto de miembros del consejo de RTVE no pasa por su mejor momento. Ha sido muy cuestionada, incluso, por aquellos miembros que fueron elegidos -igual que ella- por el Partido Socialista. Tanto es así que en uno de los últimos consejos estuvo a punto de plantear su renuncia como presidenta, aunque finalmente no llegó a proponer la opción en la reunión del consejo de administración.

De momento, el órgano de gobierno de RTVE no se volverá a reunir hasta el próximo mes de septiembre, por lo que no habrá evaluación de estos resultados electorales hasta entonces. Lo que parece claro es que la paz va a durar hasta que se conforme el nuevo Ejecutivo, si es que llega, pero después vendrá la batalla. Y no promete ser sencilla, porque los partidos políticos parecen dispuestos a darla.

