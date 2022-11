Sindicatos de RTVE presentarán tres demandas por la modificación de los estatutos de la corporación

Los sindicatos UGT, Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión (SI) y USO están ultimando las demandas contra la modificación de los estatutos sociales de la CRTVE, que se presentarán en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y de lo Mercantil antes de este viernes, quedando una tercera demanda pendiente una vez se produzca la tramitación de estas.

Tras entregarlas en los juzgados, procederán a registrar copias de las mismas a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Consejo de Administración de la CRTVE, detallan en un comunicado.

Cabe recordar que la presidenta interina, Elena Sánchez, cuenta con plenos poderes para tomar decisiones en la cúpula. Ello se debe a que el Consejo de Ministros aprobó el 5 de octubre una modificación de los estatutos sociales de la Corporación a instancias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Desde UGT, SI y USO consideran que esta modificación estatutaria contraviene los artículos 6.2, 11.4 y 17.1 de la Ley 17/2006 de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. Por lo que la vía administrativa solicitarán medidas cautelares.

A la presidenta interina y al Consejo de Administración de CRTVE, les piden “prudencia” en sus actuaciones, porque “pueden incurrir en responsabilidades civiles o penales por los acuerdos o funciones que asuman, hasta que haya una sustitución de la vacante que ahora mismo tiene el Consejo de Administración de CRTVE y una presidencia elegida por las Cortes”.

Mientras esto no se produzca, los sindicatos entienden que se debería establecer una presidencia rotatoria del Consejo de Administración, dejando vacante la presidencia de la CRTVE mientras la elección de ésta no sea subsanada por las Cortes. “Es por ello que la demanda mercantil tiene petición de medidas cautelares, para evitar cualquier situación no deseada sin que se haya producido aún una decisión por parte de la justicia”, justifican.

Estos mismos sindicatos denunciaron recientemente que CCOO haya puesto sobre la mesa una lista negra compuesta por nombres de trabajadores que “molestan”. Nombres como los de Elena Sánchez Pérez o de Nacho Mostazo de ‘La Hora de La 1’, y también los de Yolanda Ferrer, Luis Javier Alcalá, Pepa Sastre o María Eizaguirre, o la de los miembros de RRHH.

