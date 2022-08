Boyacá salva la caída en ventas de la prensa escrita con fusiones y el transporte de otras mercancías

La caída de actividad en el mercado español de venta de prensa y publicaciones es una constante que con la pandemia se ha acentuado. A pesar de ello, Transportes Boyacá, la filial de Boyacá que se dedica al transporte y distribución de periódicos y otras publicaciones, consiguió aumentar sus ventas e ingresos a cierre de su ejercicio de 2021.

En concreto, la compañía registró un beneficio de 4,9 millones de euros, un 36,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Su facturación fue de 97,4 millones de euros, un 3,8% más, según las cuentas recientemente depositadas en el Registro Mercantil.

La compañía reconoce que en 2021, como ha ocurrido durante los últimos ejercicios, ha venido llevando a cabo distintas acciones para compensar los efectos de la fuerte caída de actividad en el mercado español de venta de prensa y publicaciones.

[RTVE, en caída libre: pierde audiencia en radio y en los Telediarios de TVE]

Por ello, “ha continuado con las acciones de adecuación y mejora de la eficiencia de los recursos, junto con la mejora de los procesos básicos”, según se desprende de la auditoría de sus cuentas. Así, este año la idea es seguir potenciando sectores como el de automoción, textil y farmacéutico.

Fusiones

Además de potenciar el transporte y la entrega de otras mercancías, durante el ejercicio 2021 llevó a cabo la fusión por absorción de Yupick Logística y Servicios. Esta fue aprobada por el proyecto de fusión de fecha 14 de octubre de 2021.

Aunque la gran fusión la ha protagonizado su matriz, Boyacá. A principios de enero de 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó en segunda fase y con condiciones la creación de una empresa en participación que estará controlada conjuntamente por Boyacá (65%) y la Sociedad General Española de Librería (SGEL) (35%) creando un gigante de la distribución de prensa.

Las condiciones impuestas por la CNMC para los próximos tres años extienden los compromisos propuestos por las partes a la distribución de prensa diaria para contrarrestar los riesgos para la competencia en el mercado de distribución mayorista de prensa diaria y, concretamente, el impacto de la operación en los editores de diarios, en otras distribuidoras de diarios y en los puntos de venta.

Las partes ya acordaron mantener las condiciones en la distribución de revistas, con lo que simplemente amplían el ámbito de aplicación a las publicaciones periódicas (prensa diaria, revistas y coleccionables). También establecen que la empresa resultante no podrá empeorar las condiciones a los puntos de venta tradicionales. No obstante, todavía no se ha constituido la nueva empresa ni ha echado a rodar.

Además, el grupo podría estar inmerso en otro gran negocio. Hablamos de crear una especie de Netflix o plataforma online de acceso conjunto a varios periódicos con muros de pago, tal y como avanzó el portal ‘RedDeperiodistas’. Información que no ha podido ser confirmada por este medio.

Sigue los temas que te interesan