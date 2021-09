Nace 'La Séptima': el nuevo canal de televisión de Marcos de Quinto, Félix Revuelta y Juan Francisco Zambudio

Noticias relacionadas El SMI aboca a Yolanda Díaz a su primer fracaso en el diálogo con patronal y sindicatos

Llevaba un año gestándose el proyecto entre bambalinas y ya es oficial. Los empresarios Marcos de Quinto, Félix Revuelta y Juan Francisco Zambudio serán los promotores de un nuevo canal estatal de televisión en abierto: ‘La Séptima’. La previsión es que comience a emitir a finales de 2021 o principios de 2022.

La propuesta consiste en el lanzamiento simultáneo de un canal de TDT y una OTT de ámbito nacional y con vocación de distribución hispanoamericana.

Desde hace meses se venía especulando con la puesta en marcha de una cadena por parte del exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, para ofrecer una línea editorial de centroderecha, frente a otras cadenas con mayor sesgo de izquierdas o de derechas, sin embargo, fuentes ligadas al proyecto aseguran que "la nueva cadena televisiva no tendrá adscripción política alguna y no estará supeditada a los intereses de ninguna formación política, ni a ningún credo en particular".

'La Séptima' tendrá estudios en Madrid y en Murcia. En concreto, en las instalaciones con las que cuenta el Grupo Zambudio, radicado desde la década de los noventa en la Región de Murcia. Una firma que cuenta con presencia en los sectores de la comunicación, con Televisión Murciana, productora de contenidos audiovisuales; en la tecnología, con Aunna It, especializada en automatización de procesos, soluciones de conectividad y redes; y en la agricultura, con Agrytel, que produce 15.000 toneladas de cítricos al año.

En este momento se está procediendo a cerrar la ronda de consultas con inversores y próximamente se ofrecerán más detalles sobre ‘La Séptima’: un nuevo canal de televisión generalista, cuyos contenidos serán de entretenimiento informativo. El proyecto está pilotado por reconocidos empresarios y ejecutivos cuyo objetivo es que esta iniciativa sea rentable y sostenible.

Al frente de la sociedad se encuentran Marcos de Quinto, exvicepresidente Ejecutivo mundial de The Coca-Cola Company y exportavoz de Economía del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados; Juan Francisco Zambudio, presidente del reputado Grupo Zambudio, y Félix Revuelta, fundador y Presidente de Naturhouse y cofundador de Societat Civil Catalana, siendo este último quien presidirá el comité editorial del proyecto.

En la gestión ejecutiva del nuevo medio de comunicación estarán algunos de los profesionales más reconocidos y con mayor experiencia en el sector audiovisual a nivel nacional e internacional, a quienes se les ha encomendado el objetivo de convertir a ‘La Séptima’ en uno de los canales de referencia para el público español y latinoamericano. Todo ello bajo una premisa: ofrecer diariamente contenidos culturales, políticos, sociales y de entretenimiento de interés para toda la población hispanohablante.

El presidente del Grupo Zambudio, Juan Francisco Zambudio, que en 2018 recibió el Premio Bankia Joven Empresario de la Región de Murcia, según ha podido saber EL ESPAÑOL, está "muy motivado" con el lanzamiento de este nuevo canal de televisión generalista, ya que este empresario murciano cuenta con una dilatada experiencia en el sector porque su grupo ha sido proveedor de contenidos audiovisuales, socio estratégico, y proveedor tecnológico de señales para directos para la televisión autonómica 7RM.

