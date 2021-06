Prisa nombra consejeros de la matriz de 'El País' a Miguel Barroso y a Rosauro Varo

Nuevo movimiento de sillas en Prisa, en esta oportunidad afectando directamente a El País, su buque insignia. De esta manera, se han hecho públicos cambios de calado en el consejo de administración de DIARIO EL PAIS SL. la sociedad matriz del periódico.

Según consta en el Borme publicado esta mañana, se han hecho efectivos los ceses de Alejandro Martínez Peón que ha abandonado la compañía tras su salida como CEO de Prisa Noticias.

También salen del consejo Miguel Ángel Cayuela, ex CEO de Santillana; de Pedro García Guillén, ex CEO de Prisa Radio; de Augusto Delkader, ex director general de contenidos del Grupo y de Manuel Mirat, ex CEO de Prisa y actual CEO de Santillana.

Por contra, se ha nombrado Carlos Ñúñez, nuevo CEO de Prisa Media, que además será consejero delegado de la compañía; a Miguel Barroso, consejero de Prisa; a Fernando Ocaña, presidente y fundador del grupo Tapsa; y a Rosauro Varo, vicepresidente del consejo de Prisa.

Cambios organizativos

Estos cambios responden a la renovación de la cúpula del grupo Prisa que se ha venido acelerando en las últimas semanas, tanto en el equipo directivo como en el consejo de administración de la compañía.

Carlos Núñez asumió hace un par de semanas como CEO de Prisa Media sustituyendo al CEO de Prisa Noticias, Alejandro Martínez Peón; y el CEO de Prisa Radio, Pedro García Guillén. El primer cargo es de nueva creación y los dos últimos desaparecen del organigrama.

Por otro lado, Manuel Mirar ha dejado de ser CEO del grupo para ser CEO de Santillana. Así el grupo queda dividido en dos: Santillana y Media como previa de la separación societaria que Prisa está poniendo en marcha.