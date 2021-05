'La Vanguardia' deja de contar con Pilar Rahola como columnista por "motivos ideológicos y políticos"

La Vanguardia, el decano catalán, ha decidido prescindir de Pilar Rahola. La periodista, polemista y cercana al independentismo ya no publicará sus artículos de opinión en el periódico del Conde de Godó, después de que ella misma haya denunciado que se le ha pedido "suavizar" sus planteamientos.

El movimiento del diario del grupo Godó se ha interpretado como un guiño de la cabecera al constitucionalismo. La Vanguardia ha sido históricamente muy ambigua con el procés, es por ello por lo que ahora ha sorprendido este movimiento para callar a la 'musa' independentista Pilar Rahola.

La propia profesional, que es además una habitual de TV3, ha comunicado en sus redes sociales la noticia. "La Vanguardia no publicará más artículos míos. Sí, es por motivos ideológicos y políticos No he aceptado las peticiones de cambiar mis planteamientos, ni suavizarlos. No es el primer intento de echarme. Sí, la decisión viene de arriba de todo y más allá".

Apoyo de Puigdemont

De esta manera, el pasado fin de semana fue el último que Rahola firmó una columna de opinión en La Vanguardia. La decisión le fue comunicada a Rahola el domingo a través de un correo electrónico.

Rahola es además una de las periodistas más cercanas al fugado expresident Carles Puigdemont, que no dudo en enviarle un mensaje público de apoyo. "Estimada Pilar, gracias por escribir como mujer libre hasta el último día. Algunos, en Madrid y además cerca también, te quieren en silencio o con sordina. Sigue escribiendo, continúa hablando. Con acuerdos y desacuerdos, no podemos ser si no somos libres".

Rahola se ha mostrado además "orgullosa de formar parte de una noble lista de independentistas"que han sido apartados del diario catalán en los últimos tiempo. En esa lista, Rahola ha mencionado a Albert Sánchez Piñol, Xavier Sala i Martin, Xavier Antich, Jordi Graupera o Salvador Cardús.