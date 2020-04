El mes 'paranormal' de Iker Jiménez: predijo el Covid, salió de Mediaset y reventó Youtube

"Ustedes y yo tenemos una preocupación lógica con el coronavirus: ¿nos están contando toda la verdad? Vamos a analizarlo, quizá con lo que no se cuenta". Las palabras son de Iker Jiménez y corresponden a la promoción del programa del fin de semana del 15 de febrero de Cuarto Milenio, el mítico espacio de Cuatro que aborda fenómenos paranormales.

"Esto es una crisis sin precedentes que va a continuar y va a tener consecuencias en muchos ámbitos, incluido el financiero", decía Enrique de Vicente durante este programa, médico y colaborador habitual del programa.

La Nave del Misterio como sus fans conocen al universo del programa destapaba una serie de teorías que la mayoría de las personas calificaron en ese momento de fruto de la conspiración. Unas declaraciones que quizás llegaron demasiado pronto: un domingo 15 de febrero en el que España apenas tenía solo dos casos de coronavirus y un muerto en toda Europa.

En un momento en el que la opinión pública todavía no digería la cancelación del Mobile World Congress y muchos pensaban que la no realización de la feria tecnológica obedecía a oscuros intereses de Estados Unidos y no a un riesgo real de contagio, el programa de Iker Jiménez ya pronosticaba lo que un mes después (el 16 de marzo) sería el detonante del confinamiento de millones de españoles en sus casas.

Fue el comienzo de paradójicamente el mes más paranormal de Iker Jiménez, su mujer, copresentadora y codirectora Carmen Porter y su legión de seguidores que se cuentan por miles en el ciberespacio y por millones en la televisión.

Jiménez y su equipo debieron soportar semanas de acoso en las redes donde se les calificó de alarmistas y de no contar la verdad. Con los datos en la mano tenían toda la razón, aunque solo semanas después se les volvió a reconocer.

De hecho, cuando ya comenzaban a capitalizar su recuperada credibilidad vino un segundo batacazo. Mediaset comunicó la semana pasada que todos los programas en diferido dejaban de hacerse y Cuatro Milenio era uno de los afectados. Con ello se ponía fin de manera temporal al espacio más longevo de cuatro y tras más de 600 programas en antena.

"A nosotros la batalla del coronavirus también nos pasa factura. Cuarto Milenio deja de emitirse. Nuestro querido programa, después de 15 años, por tiempo indefinido. No sabemos hasta cuándo. Esperamos volver con todas las posibilidades de una nave que ha sido maravillosa", explicó Iker Jiménez a sus oyentes de Milenio Live, el formato emitido a través del canal online de Mediaset Mtmad.

No obstante, se apresuró en aclarar que esta decisión produjo por la polémica del coronavirus “No tiene nada que ver con la circunstancia que hay, para que no penséis que hay una conspiración o para que no penséis que a Iker, que se ha pasado de listo, le han hecho así (cortado la oreja)".

"He procurado ser sincero y hemos sido señalados", ha confesado. "Pero sería un error pensar que existe una relación, creo yo, entre todo lo que ha pasado en los últimos dos meses y la decisión de la cadena de dejar de emitir Cuatro Milenio”, indicó esta semana tras hacerse oficial la suspensión.

En esta línea Carmen Porter, subdirectora de Cuarto Milenio ha explicado a Invertia que en Cuatro "solo se están emitiendo programas en directo y como el nuestro es grabado por eso han decidido emitir reposiciones hasta que podamos volver a grabar. En cuanto esta pesadilla pase volveremos a plató a seguir grabando", ha indicado.

Respecto de su futuro ha recordado que "no han cancelado el programa ni nada por estilo como se ha dicho en algunos medios. Estamos en continuo contacto con la cadena", ha puntualizado. Pese a ello, no hay fecha de vuelta para los programas 'enlatados' como ha indicado Mediaset.

Y mientras, Iker Jiménez y la Nave del Misterio se han reinventado y han estrenado un canal nuevo espacio en Youtube al que han bautizado como La Estirpe de los Libres. De momento, han colgado solo tres programas y acumulan un millón de visualizaciones y 450.000 suscriptores. Todo un récord para un producto audiovisual que solo tiene tres días de vida.

¿La temática? Como no podía ser de otra manera es el coronavirus y las opiniones de los expertos de Cuarto Milenio que siguen intentando aportar luz en un momento de desinformación y en el que los datos y las previsiones intentan ser monopolizadas por las fuentes oficiales.

Una nueva muestra no sólo de que Iker Jiménez ha sobrevivido a su mes más paranormal, sino que además sigue manteniendo su legión de fieles y engordando la leyenda televisiva y audiovisual de Cuatro Milenio.

Franquicia Cuatro Milenio

Durante los últimos quince años, la franquicia Cuarto Milenio ha convertido a Jiménez en uno de los referentes de la información de fenómenos paranornales: de la mano de psicofonías, avistamientos, lugares encantados, fantasmas, animales mitológicos y casas embrujadas han construido un universo que abarca la televisión, la radio, los formatos digitales y hasta una exposición itinerante que tuvo gran éxito a mediados de la década pasada.

Iker Jiménez y Carmen Porter crearon en 2005 una sociedad, Producciones Digitales Milenio 3 S.L., mediante la que gestionan una facturación de unos tres millones de euros anuales. La pareja cuenta con ingresos procedentes de sus libros, conferencias, merchandising e incluso una oferta de viajes que patrocina la Nave del Misterio.

Mediáticamente solo están vinculados a Mediaset después de que en 2015 -y tras 14 años con Milenio 3- renunciara a Cadena Ser para firmar un contrato en exclusiva con la cadena de Paolo Vasile. En ese momento se le prometió apoyo total en todas sus iniciativas, un programa de radio y máxima visibilidad en todos los formatos de la cadena.

Ese contrato se mantiene, aunque todas sus apariciones se intentarán canalizar a través de formatos digitales mientras dure la crisis. Es la nueva vida de Iker y Carmen, la vida postcoronavirus, aunque como ellos mismos reconocen hay que andar con mucho cuidado. Ellos lo tienen ya que confiesan que "no salimos ni al supermercado" para limitar los riesgo de eventuales contagios.