Qué hacer si te has quedado sin plaza para los viajes del Imserso: así puedes conseguir una segunda oportunidad

Los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) cuentan con una gran popularidad entre los pensionistas, que en muchos casos esperan con ansias la llegada de las fechas estivales para poder disfrutar de unos días de descanso y relajación, en los que poder desconectar fuera de sus respectivas ciudades.

Este programa de turismo que ofrece la Seguridad Social a personas mayores de 65 años que estén jubiladas supone una gran oportunidad para poder realizar viajes por todo el territorio nacional a un buen precio, permitiendo así conocer distintos rincones de nuestra geografía, ya que hay tanto planes de interior como de costa. Sin embargo, no todas las personas que realizan la solicitud son aceptadas, por lo que te convendrá saber qué hacer si no has conseguido plaza para los viajes del Imserso.

¿Qué hacer si no has conseguido plaza para el Imserso?

Los motivos por el que se ha denegado la solicitud pueden ser varios, como son el no haber cumplido con los requisitos necesarios para acceder a la misma, como ser pensionista de jubilación, tener más de 60 años o ser considerado pensionista con 58 años de edad. También puede darse el caso de que no se haya obtenido una plaza para el destino deseado por no conseguir el mínimo de puntos para ello, o no haber presentado la solicitud dentro del límite que se ha establecido.

A pesar de que el plazo para presentar la prestación llegó a su fin el pasado 18 de mayo, aún existe la posibilidad de poder disfrutar de este programa de turismo vacacional entre los meses de septiembre a diciembre. Y es que el organismo público permite a los ciudadanos inscribirse en una lista de espera para ser seleccionados.

De esta forma, en el caso de que no se lleguen a cubrir este año o haya personas que finalmente renuncien a ella, pasarán a tener prioridad las personas que se encuentren en dicha lista de espera y no haya conseguir plaza en las convocatorias anteriores, aunque para ello habrá que cumplir con los requisitos exigidos. En cualquier caso, apuntarse a la lista de espera no garantiza que la persona pueda llegar a ser aceptada.

Así pues, en el caso de que te hayas quedado sin plaza para los viajes del Imserso, la única opción que ofrece el organismo es darse de alta en la lista de espera para poder cubrir posibles plazas en destinos que, por renuncia, hayan dejado una vacante libre de la cuál te puedas aprovechar.

¿Cuáles son los precios para viajar con el Imserso en septiembre?

Los precios para los viajes del Imserso 2023 en la zona Costera Peninsular de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña con transporte parten de un precio de los 212,96 euros y pueden alcanzar los 290,07 euros, en función de si la estancia elegida es de 8 o 10 días, respectivamente.

En el caso de los viajes que tienen lugar por la Costa Insular en Canarias con 10 días de duración, los precios se encontrarán entre los 253,65 euros y los 435,95 euros, en función de si se incluye o no transporte. En el caso de que se trate de un viaje de 8 días, el precio oscilará entre los 210,39 y los 355,30 euros.

Por su parte, en el caso de las islas Baleares, los destinos con 8 días de duración tendrán un precio de 210,57 euros sin transporte, y de 267,63 euros, con transporte incluido. Si la estancia es de 10 días, los precios serán de 253,77 y 331,49 euros, sin y con transporte, respectivamente.

En el caso de los viajes de interior, los precios de los paquetes parten de los 124,58 euros en las capitales de provincia, con estancias de 4 días y 3 noches, hasta los 293,16 euros de los circuitos culturales cuya duración es de 6 días y 5 noches. Los viajes con destino naturaleza, tienen un coste de 286,82 euros y tienen una duración de 5 días y 4 noches.

El programa de termalismo del Imserso

Menos conocido que el programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales es el programa de termalismo, una de las opciones más interesantes para todos aquellos que quieren disfrutar de un viaje económico. Gracias a él, se pueden disfrutar de estancias de varios días en balnearios, en los que poder disfrutar de las aguas termales, que son muy positivos tanto para el propio disfrute como para la salud.

Este es un programa del Imserso que se une a la posibilidad de viajar a destinos de costa, de interior y también hacer turismo natural o de naturaleza. Para poder disfrutar del termalismo del Imserso se deben cumplir con los habituales requisitos que pide el organismo para viajar, que son:

Ser pensionista de jubilación del sistema público español de pensiones.

Ser pensionista de viudedad con 55 o más años de edad.

Ser titular o beneficiar del sistema de la Seguridad Social, teniendo 65 años de edad o más.

Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de subsidios o prestaciones de desempleo, teniendo 65 años o más.

Españoles residentes en el extranjero o que emigraran que sean pensionistas del sistema público de la Seguridad Social del país del que han regresado.

Los cónyuges de las personas que consigan plaza también podrán viajar, aunque no cumplan con estos requisitos. El precio en el caso de los viajes de termalismo oscila entre los 210 y los 500 euros, en función del número de noches y el régimen de alojamiento contratado.

