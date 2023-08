¿Viajas en el puente de agosto? Estos son los destinos españoles con la vivienda turística más barata

El puente de agosto, que abarca de los días 12 a 15, está como se suele decir a la vuelta de la esquina. En plena temporada alta, habrá quien intente aprovechar estos cuatro días para hacerse una escapada por la gran variedad de destinos que ofrece España.

Ya sea sol y playa, o destinos de interior, lo cierto es que la variedad de oferta en lo que a residencias turísticas se refiere es de lo más variada: apartamentos, villas… Una gama que, asimismo, es muy amplia en lo que a precios se refiere.

Por eso, te mostramos cuáles son los precios en todas y cada una de las comunidades autónomas si decides tomarte ese merecido descanso durante los cuatro días del puente de agosto. Y conviene no pensárselo mucho ya que el nivel de ocupación ya es alto.

¿Cuál es el precio medio?

Ya sea para estancias individuales, o en familia, las viviendas turísticas van teniendo un mayor predicamento entre quienes quieren ir de vacaciones. Da lo mismo que sean estancias largas o de corta duración, como este puente de agosto que se ve en el horizonte.

Según los datos del portal de alquileres vacacionales y apartamentos Holidu, España registra una media de 174 euros por noche y una ocupación del 85% en viviendas turísticas como alojamiento. Por tanto, quienes no quieren dejar la ocasión, y todavía no hayan reservado, deberán ponerse las pilas para no quedarse con las ganas de viajar.

¿Cuál es el destino más barato?

Eso sí, los precios van por destinos. En este caso, por comunidades autónomas. Y la diferencia entre ellas es más que notable. Así, el precio medio más asequible se da en Extremadura: 106 euros por noche. Mientras que el más caro tiene como protagonista a Baleares: 358 euros por noche. Es decir, que la estancia se multiplica por más de tres en las islas.

También atractivo es el precio promedio en Castilla y León y el archipiélago canario. La tarifa en ambos casos es de 114 euros. Lo mismo sucede en La Rioja y Castilla-La Mancha, donde el coste medio es de 122 euros por noche.

Para quienes gusten de un paisaje conformado por montañas, valles y ríos, la opción de Navarra también es interesante: 125 euros por noche. Un precio que se asemeja bastante al de Galicia (129 euros la noche por término medio) y Aragón (130 euros).

¿Y el resto de CCAA? En la Comunidad de Madrid el precio medio está en 141 euros; en Murcia, 143 euros; en Asturias, 153 euros; y, en Cantabria, 162 euros.

¿Cuáles son los destinos más caros?

A partir de aquí, los precios inician su particular ascenso. Una situación que se da sobre todo en aquellas regiones bañadas por el Mediterráneo. Así, si el destino elegido es Andalucía, allí el precio promedio está en 181 euros por noche.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el precio se ubica en torno a los 183 euros, mientras que en Cataluña el salto es exponencial, ya que se supera la barrera de los 200 euros. En concreto, 213 euros la noche.

Vivienda turística. Holidu

No bañado por el Mediterráneo, pero sí por el Cantábrico, está el País Vasco. En esta CCAA, el precio medio es de 218 euros. De vuelta al Mare Nostrum, y con el precio más elevado, Baleares: 358 euros por noche.

A pesar de los precios, la Comunidad Valenciana sigue siendo el destino favorito para muchos. De ahí que, quienes quieran acudir a la misma en el puente de agosto deberán darse prisa ya que el nivel de ocupación en viviendas turísticas ya es del 92%. Situación similar a la de Cataluña y Baleares, con el 90%.

No son las únicas: Murcia, Asturias y Madrid ya están en el 89%; Andalucía y Cantabria, 88%; Aragón y Galicia, 87%; País Vasco, 86%; Navarra, 84%… La última de la fila es La Rioja, con un 80% de ocupación en viviendas turísticas.

