Barceló, cerca de desbloquear la construcción del hotel en la estación de Adif de Cádiz tras cinco años de retrasos

La historia del hotel en el vestíbulo de la estación de tren de Cádiz es la de nunca acabar. Hace más de cinco años Barceló Hotel proyectó la construcción de un hotel de siete plantas y 180 habitaciones. Pasado ese tiempo, las obras ni siquiera han arrancado debido a un proceso que el Ayuntamiento de Cádiz y Adif han atascado. Sin embargo, parece que la situación está más cerca de desbloquearse.

“Parece que Kichi (alcalde de Cádiz) empieza a moverlo, pero hay elementos de carácter político que hace que no sean fáciles”, reconoció este verano Raúl González, CEO EMEA de Barceló Hotel Group, quien avanzó que “lo vamos a empezar este año”, aunque no se atrevió a especificar más. Algo lógico teniendo en cuenta el retraso que lleva el proyecto.

Y es que para establecer un inicio de las obras ha habido un paso fundamental. Adif ya presentó el estudio de detalle el pasado mes de junio, con la finalidad de facilitar al adjudicatario la obtención de las correspondientes licencias municipales, según confirman fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias.

Estos reconocen que “está cumpliendo con todos los requerimientos del Ayuntamiento de Cádiz en cuestiones técnicas y urbanísticas” y que “el objeto es consolidar una actividad que aporte empleo y servicios a la ciudad de Cádiz”. Una manera de igualarse a otras grandes estaciones con hotel, como Madrid-Chamartín-Clara Campoamor.

La pelota está en el tejado del Ayuntamiento. Este pidió a Adif que subsanara la documentación que entregó en junio del estudio de detalle. El gestor de las infraestructuras ferroviarias presentó en agosto la documentación requerida con las modificaciones solicitadas, según han confirmado a este medio desde el Consistorio gaditano.

No obstante, estas fuentes municipales precisan que "aún no pueden confirmar si está subsanado o no el trámite" porque "está pendiente de comprobación" por parte del Ayuntamiento.

El vestíbulo de esta estación está sin uso desde hace más de un lustro, a excepción de su empleo como restaurante durante la Cumbre Iberoamericana de 2012. El Ministerio de Fomento invirtió once millones de euros en su construcción, según informó el Diario de Cádiz.

A pesar de que la apertura de este hotel gaditano haya tenido un camino complicado, el grupo abrió en la primavera de 2021 otro establecimiento en esta provincia. Esta vez en Conil de la Frontera, en los acantilados de Fuente del Gallo.

En total, Barceló tiene más de una veintena de hoteles en Andalucía con más de 6.000 camas repartidas por las provincias de Almería, Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz.

Otros proyectos paralizados

Pero este no es el único gran proyecto que tiene paralizado la hotelera. Hace año cerraron un acuerdo con LaLiga, que le otorga la exclusividad de las licencias de LaLiga Twentynine’s en la región de Medio Oriente y norte de África.

La idea inicial era desarrollar un nuevo concepto de Sports Bar. Sin embargo, esto no se ha llevado a cabo. Y no parece que se vaya a retomar porque es “poco viable el retorno de la inversión”, según explicaron desde la hotelera.

