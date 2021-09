Bruselas declara ilegal una ayuda de 900 millones a Alitalia y obliga a devolverla

Tras una investigación que ha durado más de tres años, la Comisión Europea ha declarado este viernes ilegales dos préstamos por valor de 900 millones de euros concedidos por el Estado italiano en 2017 a su aerolínea de bandera Alitalia. Bruselas considera que estas subvenciones dieron a la compañía una ventaja indebida sobre sus rivales y por ello ordena que el dinero se devuelva. Una recuperación que el propio Ejecutivo ve improbable dado que Alitalia cerró en agosto por quiebra.

Precisamente, la Comisión ha concluido también este viernes que la nueva aerolínea pública italiana ITA "no es la sucesora económica de Alitalia" y por tanto no debe asumir la devolución de las ayudas ilegales. También considera que la inyección de capital público por valor de 1.350 millones de euros en la nueva aerolínea se ajusta a las condiciones de mercado y por tanto no constituye una ayuda pública.

"Italia ha demostrado que hay una ruptura clara entre Alitalia y la nueva aerolínea ITA, y que su inversión en ITA está en línea con las condiciones que un inversor privado habría aceptado", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Alitalia se encuentra en una situación de pérdidas desde 2008. En 2007, la aerolínea necesitaba liquidez urgente, pero había perdido por completo su acceso a los mercados de crédito por el deterioro de su situación económica. Para mantenerla en el aire, el Gobierno de Roma concedió a la compañía dos préstamos por valor de 600 millones y 300 millones, respectivamente. Al mismo tiempo, Alitalia entró en el régimen de administración extraordinaria previsto por la ley italiana de insolvencia.

De acuerdo con las reglas de la UE, las intervenciones de los Gobiernos en favor de empresas pueden no considerarse ayudas públicas si el Estado interviene en las mismas condiciones que un inversor privado. Sin embargo, la investigación de Bruselas demuestra que Italia no cumplió este principio puesto que no evaluó con carácter previo la probabilidad de que Alitalia no devolviese las ayudas, que en ese momento era muy alta. Ningún inversor privado habría metido dinero en la aerolínea.

Por todo ello, el Ejecutivo comunitario considera que los préstamos de 900 millones confirieron a Alitalia una ventaja económica indebida sobre sus rivales en las rutas nacionales, europeas y mundiables, por lo que constituyen una ayuda pública incompatible con el mercado único.

