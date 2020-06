El sector turístico estalla: el Gobierno presentará un plan que desconocen

Este jueves, el Gobierno presentará un plan para reactivar el turismo español tras la crisis del coronavirus. En teoría, se trata de una buena noticia para las empresas del sector, pero en la práctica discrepan de las formas. Por curioso que parezca, las patronales denuncian que el Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha dejado fuera de este plan. Hecho que ha sumado más indignación al hartazgo de la empresa turística y que contrasta con el buen entendimiento en otros sectores como el del automóvil.

“Este Gobierno me genera muchas dudas. Este jueves se va a presentar el plan estratégico del Ministerio. No hemos participado. Entiendo que la música suena bien. Eso me ha dicho la ministra, que nos va a gustar, pero nos hubiera gustado más sentarnos”, aseguró el presidente de Hostelería España, José Luis Yzuel, durante su intervención en la cumbre empresarial organizada por CEOE.

Y desde luego no es el único. El presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, también se ha quejado públicamente de no conocer el contenido. Mientras que desde la alianza turística Exceltur aseguran a Invertia desconocer dicho plan, aunque esperan que “parte de las medidas que han reclamado las tengan en cuenta”.

De igual forma, el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), Rafael Gallego, denuncia que tampoco han contado con ellos, algo que en su opinión “puede tener un coste muy alto”.

Pareceres que contrastan con la postura del Gobierno. “El plan de turismo está siendo elaborado y consensuado desde hace meses con el sector turístico”, señalan fuentes del Ejecutivo a Invertia, que aseguran que “de los detalles principales del plan ha ido dando cuenta la ministra en reuniones privadas con los sectores y subsectores y también en sus comparecencias en el Congreso y el Senado”.

De hecho la ministra de Turismo, Reyes Maroto, explicó ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de “un plan de impulso que haga que el sector se dinamice”, y recordó que se “han abierto corredores sanitarios y vamos a lanzar dos campañas nacionales e internacionales”. Por lo que cree que hay que “reconocer el esfuerzo que ha hecho este Gobierno”.

Sin embargo, el clima es de indignación. “Las empresas se sienten abandonadas. Es momento para incentivar la demanda y ya el sector se encarga de dar sostenibilidad y digitalización. El Gobierno debe de tomar medidas hacia nosotros”, señala Jorge Marichal González, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).

Esta situación se suma al caos con la confusión de fechas de apertura de fronteras. De hecho, parte de la industria recrimina al Gobierno que tampoco pusieran en su conocimiento anuncios como el del pasado fin de semana, cuando Sánchez adelantó la apertura de fronteras a ciudadanos del Espacio Schengen al 21 de junio.

Medidas que reclaman

En medio de este clima, las empresas no se rinden y reclaman ayuda al Gobierno. “Tienen que echarnos una mano. No podemos continuar si no ingresamos con los costes que tenemos. Es imposible cuadrar las cosas”, indicó el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, durante su intervención en la cumbre empresarial de la CEOE.

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia. EFE

Y es que los empresarios del turismo se han unido para lanzar un mensaje de SOS al Gobierno. Un SOS con el objetivo de salvar una industria que aporta el 12% del PIB y que el año pasado recibió 84 millones de turistas internacionales.

Cabe recordar que el sector viene reclamando desde hace tiempo medidas más allá de los créditos ICO o la flexibilización de los ERTE. Así, durante el foro de la patronal empresas como Globalia, Iberia o Barceló pidieron alargar los ERTE hasta finales de diciembre, medidas como aplicar un IVA superreducido, un plan de comunicación por parte del Gobierno o adaptar programas del Imserso para sanitarios, entre otras muchas propuestas.