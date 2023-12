Telefónica rebaja un 10% más los afectados del ERE, hasta los 3.559, y se acerca a un acuerdo con los sindicatos

Telefónica y los sindicatos están más cerca de alcanzar un acuerdo sobre el proceso de despido colectivo tras la última reunión de la mesa de negociación celebrada este miércoles. En ella, la empresa se ha comprometido a rebajar un 10% más el número de afectados, hasta los 3.559 trabajadores, y ha vuelto a mejorar las condiciones económicas para aquellos trabajadores que decidan dejar la compañía.

Según informan fuentes sindicales, la última propuesta realizado por la dirección de Telefónica rebaja "significativamente" la afectación prevista del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), hasta las 3.559 personas, lo que supone 400 menos que la última cifra expuesta en mesa hace una semana.

Se trata de la segunda vez que la compañía revisa a la baja la afectación del despido colectivo, ya que la propuesta inicial de la dirección de Telefónica ascendía a 5.124 personas. En consecuencia, la compañía ha recortado ya en 1.565 el número de empleados que se verán afectados por este proceso.

Asimismo, Telefónica también ha trasladado a los representantes de los trabajadores un nuevo plan social en el que se elevan algunos de los porcentajes del salario regulador que percibirán los trabajadores que se acojan al despido colectivo en dos de los tres tramos fijados por la empresa.

En concreto, en el primero de ellos, que engloba a las personas nacidas en 1968, los afectados por el despido colectivo recibirán un 65% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, frente al 63% y 32% que recogía la propuesta realizada por la dirección de la empresa el lunes, respectivamente.

A las personas nacidas en 1967, 1966 o 1965 se les abonará un 60% del salario regulador hasta los 63 años (la anterior propuesta ofrecía un 58%) y un 32% hasta los 65, porcentaje que se mantiene sin cambios.

Tampoco se modifica la propuesta para los nacidos en 1964 o anteriores, que contempla el pago del 50% del salario regulador hasta los 63 años y del 32% hasta los 65. No obstante, tanto en este tramo como en el anterior añade una prima de voluntariedad de 3.000 euros.

Asimismo, los sindicatos también han logrado otros compromisos por parte de la empresa, como una póliza de salud básica con el 100% de cobertura hasta los 63 años, un seguro colectivo hasta la misma edad, la inclusión de los mayores de 65 años o que, en caso de fallecimiento, los herederos legales perciban las rentas pendientes.

Por otro lado, la empresa ha aceptado la salida de los trabajadores a los que se les negó su solicitud en el anterior plan de bajas voluntarias por pertenecer a áreas críticas, tal y como reclamaban UGT y CCOO. Además, a las personas nacidas en el año 1967 se les aplicaran las condiciones como a los 1968.

Esto se suma a los ya conseguidos en reuniones anteriores como el pago del 100% del convenio especial de la Seguridad Social hasta los 63 años y del 50% a los que, a partir de esa edad, no puedan acceder a la prejubilación.

También valoran positivamente el compromiso de creación empleo suscrito por la empresa, aunque piden que el porcentaje fijado actualmente, el 7% de la afectación, se aumente.

Acuerdo cercano

La nueva propuesta, que llega un día después de que se conociera la intención del Gobierno de convertirse en el primer accionista de Telefónica, ha sido acogida favorablemente por los representantes de los trabajadores. "La probabilidad de alcanzar un acuerdo en el ERE de Telefónica es más elevada tras la reunión de las mesas de negociación celebradas hoy", aseguran desde UGT.

Tanto UGT como CCOO valoran "positivamente" el trabajo realizado por la empresa, pero le piden un "último esfuerzo" para disminuir la afectación y mejorar las condiciones ofrecidas en aras de alcanzar la máxima voluntariedad. "Esto permitiría firmar el mejor acuerdo de salidas de la historia de la compañía", resaltan.

No obstante, UGT remarca que las posiciones en torno al III Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) siguen están "distantes". Y hay que recordar que los sindicatos han asegurado que no firmarán un acuerdo sobre el despido colectivo si no se alcanza también uno en la negociación del nuevo convenio.

"Únicamente un convenio que garantice las condiciones laborales y sociales de la plantilla durante un mínimo de tres años hará posible pactar este ERE", avisan desde el sindicato, que exige a la empresa una "apuesta firme por dar estabilidad a la plantilla" aceptando sus postulados.

