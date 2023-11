Curiosidad y 'networking' diverso: las claves según Albert Triola (Oracle) para triunfar en una multinacional

Curiosidad y networking diverso. Estos son los conceptos clave para poder desarrollar con éxito una carrera profesional dentro de una gran compañía internacional según Albert Triola, director general de Oracle España. Y también la respuesta resumida a la pregunta que el directivo plantea en el título de su primer libro: 'Cómo triunfar en una multinacional'.

Triola se ha apoyado en la experiencia y el aprendizaje adquiridos durante sus 33 años de carrera en dos grandes multinacionales, en las que empezó como un empleado júnior y ha acabado en un puesto de alta dirección, para elaborar un "manual de operaciones" que ayude a aquellos que quieran triunfar en una multinacional.

Hasta ahora, Triola trasladaba todo ese conocimiento adquirido durante su carrera a través de sesiones de mentoring one to one, pero animado por un amigo decidió reunir en un libro sus experiencias personales, sus aprendizajes e, incluso, aquellas cosas que no le han ido tan bien.

En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, asegura que, pese a su título, el libro no está únicamente dirigido a aquellos que quieran desarrollar su carrera en una gran multinacional. También puede ser de ayuda para trabajadores de una pyme, emprendedores que tengan una startup, jubilados que quieren rememorar experiencias pasadas o jóvenes estudiantes que no hayan empezado aún su carrera profesional.

"Es cierto que el título puede llevar a pensar que esto es sólo es útil para una multinacional, pero en realidad sirve para cualquiera que tenga inquietudes y curiosidad acerca de cómo construir un entorno laboral en el que pueda disfrutar todos los días", resalta.

Para Triola no existe una receta mágica que te ayude a triunfar en una multinacional. Entiende el desarrollo de la carrera profesional como la planificación de unas vacaciones, en la que cada persona, en función de sus gustos o su situación personal, elige cuál es su "viaje idílico en cada momento".

"La carrera profesional es algo muy parecido. Cada uno tiene una forma de ver su carrera. El libro está sólo lleno de aprendizajes y experiencias únicas que pueden ayudar a alguien a reflexionar, a ver las cosas desde un punto de vista distinto de otro que ya pasó por ahí. Y a partir de ahí que él construya su viaje", remarca.

Curiosidad

Sin embargo, sí considera que existen dos conceptos fundamentales que ayudarán a una persona a conseguir este objetivo de triunfar en una multinacional: la curiosidad y el networking diverso. El directivo señala que son dos elementos, que consciente o inconscientemente, le han acompañado durante toda su vida profesional.

Respecto de la curiosidad, Triola señala que, en un mundo que cambia tan rápido, se ha convertido en algo fundamental. Frente a la trayectoria profesional de su padre, que se jubiló en la misma empresa en la que trabajó toda su vida, en la actualidad los empleos aparecen y desaparecen y las habilidades que son necesarias hoy pueden no ser útiles mañana.

En este contexto, apunta que la curiosidad ayuda al trabajador a descubrir y desarrollar nuevas habilidades, a las que denomina power skills. Por ello, propone reservar todos los días un rato para aprender y adquirir esos nuevos conocimientos. "Como no tengas esa curiosidad para ir dedicando un rato cada día a ir aprendiendo, estás perdido", advierte.

A este respecto, recomienda cambiar de trabajo (que no de compañía) cada cuatro o cinco años, una filosofía que el propio Triola ha puesto en práctica en su carrera profesional. En su opinión, asumir un nuevo reto suele producir un sentimiento de vulnerabilidad que hace disparar la curiosidad y las ganas de aprender.

'Networking' diverso

El otro factor que en su opinión es relevante para tener una exitosa carrera profesional es el networking diverso. Triola incide en la expresión "diverso", ya que es fácil caer en la trampa de rodearse sólo de aquellas personas con las que uno se siente confortable.

En este sentido, considera "positivo" contar a tu alrededor con gente muy distinta a ti, que piense de manera diferente o que trabaje en otros sectores. En su caso, señala que, a pesar de trabajar en una multinacional tecnológica, tiene amigos en ámbitos como la música, el arte, las pymes, las startups, gente sénior, júnior, etc.

Para Triola, el contacto con las personas es fundamental para el desarrollo personal y profesional, desde la familia hasta los compañeros, desde los clientes hasta aquel jefe que te caía mal. "Al final todos ellos te ayudan a aprender", incide el director general de Oracle, quien añade además que una vez que asumes una posición de liderazgo es imprescindible rodearte de personas en las que confíes ciegamente.

El libro establece tres etapas "muy marcadas" por las que pasa el empleado de una multinacional: júnior, mánager y leader. En su opinión, los aprendizajes en cada etapa son distintos, pero la curiosidad y el networking le permitirán ir adquiriendo las habilidades que se necesitan para terminar siendo un gran líder.

Manual de operaciones

La estructura que ha elegido el director general de Oracle España para su primer libro busca dar a lector la flexibilidad de leerlo de un tirón o de seleccionar un capítulo que le interese en un momento concreto. De hecho, su intención es que se convierta en un "manual de operaciones continuo" y no un libro que una vez leído acabe olvidado en una estantería.

También, y tras el consejo de una de las primeras personas que leyó el manuscrito, en cada uno de los capítulos ha dejado un espacio en blanco para que el lector pueda tomar notas y le lanza preguntas abiertas para que reflexione. "Yo no pretendo dictar o crear escuela, sino ayudar a reflexionar en base a mis experiencias y que el lector pueda encontrar cómo le pueden ayudar a su forma de trabajo", añade.

Triola concluye el libro con la frase "Disfrutar del viaje y llegar a la caja derrapando". En su opinión, la carrera profesional debe ser un viaje del que disfrutar y, por ello, incide en la importancia de buscar huecos para dedicar tiempo a los hobbies que cada uno tenga, minimizar las frustraciones y no generar expectativas que no controlas.

"Tienes que llegar lo más agotado posible en el sentido de que cada día me he levantado contento, he disfrutado de mis amigos, de mi familia, de mis hijos, de mis padres, del trabajo, etc. Poder decir menudo viajecito", recalca.

Triola admite que, aunque al principio no sabía ni por donde empezar, ahora que tiene el libro en sus manos siente que ha sido "un viaje precioso". Le ha dedicado mucho tiempo, especialmente a mirar atrás y desempolvar vivencias del pasado, habla de él como "su primer libro" y deja la puerta abierta a volver a escribir. "Me ha parecido un viaje que recomiendo a todo el mundo", afirma.

