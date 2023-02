Álvarez-Pallete (Telefónica) reclama un cambio total de la regulación en España: "Se ha quedado obsoleta"

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamado un cambio total de la regulación del sector de las telecomunicaciones en España, ya que las actuales normas que rigen el funcionamiento de este mercado en nuestro país "se han quedado obsoletas".

En la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2022, Álvarez-Pallete ha remarcado que el mundo actual tiene muy poco que ver con el que había cuando se aprobó la regulación para el sector de telecomunicaciones que está vigente en la actualidad, tanto en España como en Europa.

En este sentido, ha incidido en que estamos ante un "nueva paradigma" con una redes distintas y en el que ya no existe ningún monopolio en el mercado de las telecomunicaciones. De hecho, el presidente ejecutivo de Telefónica ha incidido en que en estos momentos existe competencia, "y una competencia sana".

Por este motivo, considera que ha llegado el momento de escribir "las nuevas reglas del siglo XXI" y ha incidido en que no se trata de "corregir" las que se elaboraron en el siglo XX, sino de que hacer unas nuevas. "La regulación se ha quedado obsoleta en España", ha afirmado.

En concreto, Álvarez-Pallete ha asegurado que "hay que cambiarlo todo", ya que Telefónica ya no es la antigua red de cobre que fue privatizada. Así, ha incidido en que la regulación desarrollada entonces ha cumplido su misión de hacer perder cuota a la compañía que hasta entonces tenía el monopolio de los servicios de telecomunicaciones.

Televisión de pago

A este respecto, el secretario General y del Consejo de Telefónica, Pablo de Carvajal, ha mencionado algunos ejemplos de los distintos ámbitos en los que es necesaria una nueva regulación. O, incluso, que no se imponga ninguna, como es el caso de la televisión de pago.

De Carvajal ha recordado que las actuales obligaciones se impusieron con motivo de la posición dominante que adquirió Telefónica en el mercado de televisión de pago cuando compró DTS (Canal+) y que caducan este 2023.

(I-D) El consejero delegado, Ángel Vilá; el presidente ejecutivo de Telefónica S.A., José María Álvarez-Pallete; y la directora general de Finanzas y Control y responsable de Hispanoamérica de la compañía, Laura Abasolo, llegan a la rueda de prensa para dar a conocer los resultados anuales de Telefónica de 202 Marta Fernández Europa Press

En este sentido, ha remarcado que, en estos momentos, no existe ninguna condición que justifique que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tenga que intervenir en el sector e imponer algún tipo de control. "No debe haber ninguna regulación en la televisión de pago", ha subrayado.

Así, ha resaltado que el regulador considera que Telefónica es un operador dominante en este mercado en España porque no tiene en cuenta los datos de las plataformas de streaming 'over the top' (OTT), como Netflix, Disney+ o HBO Max, que superan ampliamente a Movistar en suscriptores.

Asimismo, ha denunciado la regulación "asimétrica" que sufre Telefónica en España en lo relativo a los ductos (los conductos por donde se canaliza la institución). En concreto, la CNMC obliga a la compañía a dar acceso a sus rivales a un precio fijado (y por debajo de coste), mientras que en otros países esta es una obligación que tienen todos los operadores.

En este sentido, también ha criticado la regulación de la fibra óptica, que obliga a la operadora a mantener precios artificialmente altos en determinadas partes del país y a bajarlos en otras ocasiones. "No tiene sentido que se siga regulando el mercado mayorista de fibra en España cuando es uno de los más competitivos de Europa. Y si se apueba la fusión de Orange y MásMóvil va a serlo más", ha advertido.

Orange-MásMóvil

Respecto a esta fusión, Álvarez-Pallete se ha mostrado partidario de que la operación sea aprobada por Bruselas "con los mínimos remedios o sin remedios", término con el que se conoce a las condiciones que podrían imponer las autoridades de competencia para dar su visto bueno a la operación. La Comisión Europea dará su primera valoración sobre este proceso el próximo 20 de marzo.

A este respecto, el presidente de Telefónica ha remarcado que cuando se analiza el mercado español de las telecomunicaciones se pone de manifiesto que es distinto al de otros países europeos, ya que aquí el despliegue de redes de telecomunicaciones está mucho más avanzado. Además, ha recordado que MásMóvil tiene "significativamente menos red" que Orange.

En su opinión, esta fusión va a suponer "un test para la Comisión Europea" sobre el modelo de mercado que quiere. Así, el presidente de Telefónica ha defendido que el aplicado hasta ahora, en el que se imponían condiciones a las fusiones para crear un nuevo entrante que generaba una competencia artificial, se ha quedado "obsoleto".

"Personalmente siento que algo está cambiando", ha admitido Álvarez-Pallete, quien durante su comparecencia en la rueda de prensa también ha puesto de relieve la relevancia de la consulta pública sobre el sector de las telecomunicaciones que este mismo jueves ha lanzado Bruselas.

