Amazon ofrecerá en España su servicio de Internet por satélite Kuiper

Amazon traerá a España su negocio de conectividad por satélite. La compañía ha iniciado ya el proceso para lanzar en nuestro país Kuiper, su servicio de Internet satelital destinado a prestar conexión de banda ancha en zonas con mala o ninguna cobertura, y entrar así a competir directamente con Starlink, propiedad de Elon Musk.

El gigante tecnológico ha puesto recientemente en marcha una nueva sociedad en España, denominada Amazon Kuiper Spain, a través de la cual gestionará su actividad en el mercado de las telecomunicaciones de nuestro país, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de este jueves.

En concreto, Amazon Kuiper Spain SL inició sus operaciones el pasado 24 de mayo con un capital de 3.000 euros y sede en las oficinas corporativas de la empresa tecnológica en España. Además, dependerá de la filial de comunicaciones satelitales de la compañía en Estados Unidos, Amazon Kuiper Holding 1.

Técnico del Proyecto Kuiper trabajando en la antena Amazon

La empresa informa de que el objeto social de la nueva compañía es la "prestación de servicios de telecomunicaciones y conectividad por satélite, y actividades conexas". Además, añade que para cumplir con este objetivo podrá recibir préstamos o ejecutar otras transacciones para financiar sus actividades.

La fecha en la que desembarcará Amazon Kuiper en España o los servicios concretos y las tarifas que tendrá son todavía una incógnita, ya que por el momento la compañía no ha proporcionado más información sobre esta nueva rama de actividad en España.

Un negocio al alza

No obstante, Amazon no será la primera compañía que se aventura a ofrecer conectividad por satélite en aquellas zonas de España en las que no existe en la actualidad acceso a redes de alta velocidad mediante otro tipo de tecnologías, como la fibra óptica.

El mercado cuenta con algunos actores bastante consolidados como Eurona, que lleva más de 15 años ofreciendo Internet a través de conexión satelital, o Viasat. Estas operadoras ofrecen tarifas con velocidades de entre 30 Mb y 100 Mb, con precios a partir de 28 euros.

En la actualidad, el cliente únicamente tiene que pagar la cuota mensual del servicio, como hace un usuario de fibra óptica, ya que en los municipios de menos de 5.000 habitantes el alta, la instalación y el equipo, que tiene un coste aproximado de 400 euros, son financiados íntegramente por Red.es.

A los operadores tradicionales se les unió el pasado mes de enero Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, la compañía de Elon Musk. Este servicio tiene un coste de 99 euros al mes con un pago único de 639 euros por el equipo, según recoge en su página web.

Una hilera de satélites Starlink. iStock

En el anuncio del lanzamiento de Starlink en España, la compañía indicó que su servicio ofrece una velocidad de entre 100 y 200 megas por segundo y una latencia de 20 milisegundos en la mayoría de las ubicaciones.

Todas estas apuestas confirman que el satélite se ha convertido en una alternativa real y rentable para llevar Internet de alta velocidad a aquellas zonas en las que la falta de rentabilidad o las dificultades orográficas hacen que cubrir el 100% del territorio con redes de fibra óptica sea imposible.

Proyecto Kuiper

Amazon anunció de forma oficial a principios de 2020 Proyecto Kuiper. Con esta iniciativa la compañía quiere construir una constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO por sus siglas en inglés) que sea capaz de brindar un servicio de banda ancha de alta velocidad y baja latencia en todo el mundo, y que sea "confiable y asequible".

El pasado mes de abril la compañía dio un paso clave para en la creación de su constelación de satélites al alcanzar un acuerdo con tres compañías espaciales para llevar a cabo 83 lanzamientos a lo largo de los próximos cinco años.

Se tata de Arianespace, la compañía francesa encargada de la producción y operación de lanzador Ariane; United Launch Alliance (ULA), una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin, y Blue Origin, es una empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada en el año 2000 por Jeff Bezos, también fundador de Amazon.

El gigante tecnológico asegura que con los acuerdos alcanzados con estas tres compañías se asegura que cuenta con la capacidad suficiente para llevar al espacio la mayoría de los 3.236 satélites que componen su constelación.

"Juntos, representan la adquisición comercial más grande de servicios de lanzamiento espacial en la historia, y nuestras inversiones respaldarán a miles de proveedores y empleos altamente calificados en la industria espacial en los Estados Unidos y Europa", aseguró Amazon en el momento del anuncio.

El sistema Kuiper incluye tres elementos claves: los satélites LEO, unos terminales pequeños y asequibles para los usuarios y una red de comunicaciones terrestre segura y resistente. El objetivo es dar servicio tanto a hogares como a escuelas, hospitales, negocios u organizaciones públicas o privadas en zonas donde no haya una conexión fiable.

Sigue los temas que te interesan