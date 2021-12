Yoigo y DKV lanzan un seguro de salud enfocado en servicios que no están "bien cubiertos" en la Seguridad Social

Energía, servicios financieros, alarmas y, ahora también, seguros de salud. MásMóvil se ha aliado con DKV para ofrecer a los clientes de su marca Yoigo un seguro médico por 19,90 euros al mes, enfocado principalmente en prestar aquellos servicios que no están bien resueltos por la Seguridad Social y que suelen conllevar importantes listas de espera.

La operadora detalla que su Seguro Pack Familiar, que permite incluir hasta ocho miembros de una familia en una única cuota mensual, sirve para complementar la cobertura sanitaria pública y acceder a los beneficios de la sanidad privada, de calidad y "sin listas de espera, de forma económica y asequible".

En concreto, incluye consultas presenciales ilimitadas en las especialidades médicas más utilizadas por las familias: pediatría, dermatología, traumatología, oftalmología y ginecología (incluyendo una revisión ginecológica anual con consulta, ecografía y citología). También están cubiertos los servicios de enfermería y de medicina general.

Asimismo, incluye asistencia odontológica (consultas, revisiones, odontología preventiva, periodoncia y hasta 47 servicios dentales), telemedicina y líneas de atención médica telefónica. Además, ofrece descuentos de entre 25% y 70% sobre el precio privado de los servicios de salud y bienestar, con un 60% de media en consultas y 25% en pruebas analíticas.

De hecho, MásMóvil remarca que para asegurar un precio mucho más accesible, el seguro no incluye los servicios de hospitalización y de urgencias, "bien resueltos en la sanidad pública". Para pruebas diagnósticas y otras especialidades no incluidas en las coberturas, el cliente tendrá a su disposición precios preferentes para realizarlos sin esperas.

Con este seguro, la operadora amplía su cartera de servicios en el ámbito sanitario, ya que el pasado mes de marzo lanzó su servicio de teleasistencia DoctorGo, que ya cuenta con alrededor de 15.000 clientes.

MásMóvil ve en el sector de los seguros de salud un importante nicho de crecimiento. Así, señala que, aunque la demanda de seguros privados ha experimentado un gran crecimiento en los dos últimos años por el efecto que ha tenido la covid-19 sobre las listas de espera en la sanidad pública, un 73% de los españoles aún no lo tiene.

Alianza con DKV

Como hace cada vez que añade a su cartera servicios distintos a las telecomunicaciones, MásMóvil se he vuelto a aliar con una empresa especialista en el sector. En este caso DKV, que pone a disposición de los clientes de Yoigo un cuadro médico de 7.500 médicos y más de 4.500 odontólogos en consultas privadas.

Asimismo, destaca que el nuevo seguro de salud, que empezará a comercializar el próximo lunes 13 de noviembre, no tiene letra pequeña, no hay periodos de carencia y tampoco límites por edad o por enfermedad. El precio es de 19,90 euros al mes para clientes de Yoigo y de 24,90 euros al mes para los que no lo son.

