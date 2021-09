Murcia: capital española de la digitalización administrativa con un foro que reunirá a los CIO de cada autonomía

Noticias relacionadas Cuando la transformación digital de una región se ve atrapada por su propia burocracia administrativa

Ellos están detrás de las estrategias y de los sistemas de digitalización de cada una de las diecisiete comunidades autónomas: son los CIO (Chief Information Officer). De su labor dependen cuestiones clave en ciberseguridad y en la modernización de los trámites que el ciudadano debe realizar con la Administración. Este miércoles y jueves, por primera vez en España, los CIO de cada autonomía coincidirán en un mismo foro que se celebrará en Murcia.

"Este evento es la semilla de lo que queremos hacer: poner a Murcia en el mapa nacional de la transformación digital", tal y como avanza Javier Martínez Gilabert, director general de Informática y Transformación Digital, mostrándose ilusionado ante la celebración del 'I Foro de Responsables Autonómicos en Materia de Digitalización'.

La organización de este foro se enmarca dentro de la apuesta que el Gobierno murciano está haciendo por la modernización de la Administración y cuyo eje será la Agencia Digital de la Región que se creará este año. Para ello se han incrementado los fondos destinados al capítulo de digitalización y, en el presupuesto de 2021, la inversión ascenderá a 52 millones de euros, frente a los 40 millones de las cuentas 2020.

Además, en el Palacio de San Esteban están trabajando en la aplicación de tecnologías disruptivas en los procedimientos administrativos, como la Inteligencia Artificial y el análisis de datos. También se está investigando en la modernización de aplicaciones y la automatización de procesos. Todo ello, con el fin último de optimizar recursos, modernizar y mejorar la eficiencia del servicio público que se presta al ciudadano, a empresas y organizaciones sociales.

"Nuestro proyecto estrella es crear la Agencia Digital de la Región, antes de que acabe el año, para digitalizar la comunidad autónoma y nuestro tejido productivo", subraya Gilabert. "Queremos convertir a Murcia en un polo tecnológico". Para ello el consejero de Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, está manteniendo una ronda de contactos con empresas punteras en I+D+i, que ya ha dado sus frutos porque se está estudiando un proyecto de colaboración con IBM.

Este miércoles y jueves, con el 'I Foro de Responsables Autonómicos en Materia de Digitalización', se dará otro paso en esa línea porque en la capital del Segura se darán cita los CIO de Cataluña, Madrid y Galicia que son punteros en la materia. El evento ha despertado interés en el Gobierno de España y se contará con el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Salvador Esteban.

Los tres principales temas que se abordarán en el foro serán la ciberseguridad, la implantación y el impacto de la tecnología 5G y los fondos Next Generation. "Para que las administraciones no sufran incidentes como los ciberataques al Servicio Público de Empleo Estatal, vamos a estudiar sistemas de vigilancia y de respuesta rápida para minimizar esos riesgos, evitando que una plataforma de trabajo no pierda datos, ni que los funcionarios se queden sin herrramientas", detalla Gilabert.

Además, se abordará la administración electrónica, la automatización de procesos en el trabajo de los funcionarios, el desarrollo de la banda ancha en las zonas rurales y en los polígonos industriales.

Empleo en el sector TIC

Con este foro el Gobierno de Murcia quiere recopilar información de los CIO autonómicos para aplicarla a su Agenda Digital para el periodo 2022-2027, que pretende lograr que ciudadanos y empresarios puedan realizar a través del teléfono móvil la mayoría de trámites con la Administración regional: como la solicitud de una licencia de actividad o de obras. También quiere potenciar en ese periodo el empleo en el sector TIC, las aulas digitales en los centros educativos y las consultas telemáticas con el médico en Atención Primaria y especialistas.

"Aunque somos una comunidad pequeña, nuestra línea de trabajo es ponernos a la vanguardia de las autonomías en esta materia para ser cien por cien digitales", insiste el director general de Informática y Transformación Digital de Murcia.

"La digitalización es uno de los ejes fundamentales del plan de recuperación del Gobierno de España, así como para la Unión Europea, porque un tercio de los fondos Next Generation irán destinados a esa matera", reflexiona Gilabert. "Tenemos un reto grandísimo y como veíamos que el Gobierno no nos reunía a todos, hemos visto necesario organizar un foro sectorial en Murcia, donde todos los responsables autonómicos de digitalización expongan en común sus propuestas y problemas".

