El Mobile de Barcelona peligra por segundo año: los gigantes de EEUU también podrían renunciar a la feria de 2021

El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona está en peligro. Y no, esto no es una noticia publicada por error con información de hace un año. El MWC nuevamente pende de un hilo y por las mismas razones de 2020. Este lunes Ericsson anunció que no participarán por segundo año consecutivo porque, considera, no se dan las garantías sanitarias a causa de la Covid-19.

Paradójicamente, la información fue adelantada por Invertia horas después de que la GSMA -el organizador del evento y patronal de las operadoras de telecomunicaciones- presentara su protocolo de seguridad sanitaria y que confirmara que las fechas propuestas, del 28 de junio al 1 de julio, se mantenían sin cambios pese a la pandemia. Ericsson considera insuficientes estos protocolos, pero no porque las medidas sean ineficaces, sino que porque creen que es imposible realizar un evento de 50.000 personas -según estimaciones de la GSMA- en junio. Todo ello con los contagios todavía disparados en todo el mundo y con un ritmo de vacunación extremadamente lento en Europa. Una opinión ampliamente compartida por las operadoras y tecnológicas del mundo, incluyendo las europeas, las americanas y las estadounidenses. Las asiáticas también tienen recelos, pero son menores ya que consideran que se puede hacer una gestión eficiente y acotar riesgos como en el reciente MWC de Shanghái. En este sentido, las informaciones confirmadas por este diario indican que en los próximos días se podrían confirmar nuevas bajas, en concreto de operadoras y grandes gigantes digitales estadounidenses que ya el año pasado fueron los primeros en renunciar tras LG y Ericsson. Compañías como AT&T, Amazon, Facebook, Intel o Cisco ya cursaron baja en 2020. Órdago de Ericsson Unas salidas inminentes que estarían supeditadas a que la GSMA mueva ficha, cancelando el evento o postergándolo algunos meses. Y es que en una macabra jugada del destino, la sucesión de acontecimientos comienza a parecerse demasiado a las deserciones masivas de hace doce meses, una situación que obligó a la GSMA a cancelar la feria un mes antes de su pistoletazo de salida. El órdago lanzado por Ericsson, la mayor compañía de redes del mundo y la que tenía reservado el mayor espacio de la feria con más de 6.000 metros cuadrados, ha sido el primer aviso a una organización que hasta ahora se ha resistido a escuchar a las operadoras. Muchas compañías han pedido retrasar el evento un trimestre, tal y como avanzó este diario hace un mes. Estaríamos ante el segundo aplazamiento del MWC de este año a causa de la pandemia del coronavirus. Originalmente el evento de 2021 se iba a celebrar entre el 1 y el 4 de marzo, pero ante la situación sanitaria se pospuso en septiembre del año pasado hasta este 28 de junio. Las fuentes consultadas por este diario indican que algunas empresas con grandes espacios reservados han pedido a la GSMA que comenzara a movilizar toda su logística para trasladar el evento hacia finales de este año y así asegurarse que se cumplirán todos los protocolos sanitarios. Las fuentes consultadas por este diario indican que es la solución que tiene más adeptos. Y es que un aplazamiento de tres o cuatro meses daría tiempo a que se acelerara la vacunación, que bajaran los contagios y que el formato pudiese ser semipresencial. ¿Nueva suspensión? El problema es que hasta ahora la GSMA ha sido inflexible. En medio de las negociaciones para mover nuevamente el Mobile hace un mes, la organización hizo una declaración pública en Barcelona señalando que trabajaban para realizar el evento en las fechas propuestas y que todo funcionaba con normalidad. Esta declaración realizada poco antes de las elecciones catalanas sentó muy mal entre las operadoras porque llegaba justo cuando se buscaban soluciones para no tener que cancelar por segundo año consecutivo el evento. Del mismo modo, la publicación del protocolo sanitario se realizó sin que las operadoras tuviesen conocimiento de esta convocatoria realizada a la prensa con prisas y el mismo lunes por la mañana. En cualquier caso, las fuentes consultadas indican que se está a tiempo de salvar el Mobile de Barcelona si es que se anuncia una nueva prórroga de al menos tres meses. Esto garantizaría una vacunación óptima, probablemente el fin de las restricciones de viajes en todo el mundo o al menos con un pasaporte sanitario ya en vigor y con la incidencia acumulada controlada. De lo contrario, estas mismas fuentes indican que en pocos días o semanas podría precipitarse una oleada de renuncias de importantes compañías, mayoritariamente de Estados Unidos.