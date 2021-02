El Mobile de Barcelona baraja aplazar su edición de 2021 al último trimestre del año

El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona busca una nueva fecha dentro del último trimestre de 2021 para así tener todas las garantías sanitarias, según ha podido confirmar Invertia. Estaríamos ante el segundo aplazamiento del MWC de este año a causa de la pandemia del coronavirus.

Originalmente el evento de 2021 se iba a celebrar entre el 1 y el 4 de marzo, pero ante la situación sanitaria se pospuso en septiembre del año pasado hasta el 28 de junio. En 2020, el MWC se canceló a comienzos de febrero y a un mes de su realización, cuando la pandemia era solo una realidad en China y Asia.

En esta oportunidad, las fuentes consultadas por este diario indican que son las propias empresas las que han pedido a la GSMA -la patronal de las telecos y organizador del evento- que comience a movilizar toda su logística para trasladar el evento hacia finales de este año y así asegurarse que se cumplirán todos los protocolos sanitarios.

La decisión no está tomada oficialmente, pero todas las fuentes consultadas por este diario indican que es la solución que tiene más adeptos y la que ve con mejores ojos la GSMA (Groupe Speciale Mobile Association). Un aplazamiento de tres o cuatro meses daría tiempo a que se acelerara la vacunación, que bajaran los contagios y que el formato pudiese ser semipresencial.

En estos momentos, el número de contagios está en máximos, en especial en Europa y Latinoamérica y se han experimentado algunos retrasos en la llegada de las vacunas comprometidas, lo que ha generado un cierre masivo de fronteras en todo el mundo.

¿Suspender la feria?

Con este panorama, la realización del Mobile en julio es una temeridad que obligaría a una realización totalmente online y con todos los equipos de las operadoras sometiéndose a duras cuarentenas y con el riesgo real de contagios en los múltiples viajes en avión y traslados que requeriría el evento.

Por ello, las compañías que participarán y la propia GSMA consideran que lo mejor será esperar a que la inmunización sea una realidad en el mundo y descienda drásticamente el número de positivos. Esto permitiría cumplir todos los contratos, en especial con los de las Administraciones públicas y las empresas patrocinadoras.

La otra opción es suspender el evento, algo que piden algunas compañías, en especial asiáticas, pero que se traduciría en un segundo Mobile consecutivo cancelado. El MWC no podría soportar una nueva cancelación con todos los contratos ya firmados, con empresas y con el Ministerio de Asuntos Económicos, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

A finales de enero, Red.es anunció la convocatoria para la participación por parte de las empresas en el Pabellón España durante el congreso. En el caso del Gobierno, a mediados del segundo semestre del año pasado concedió las ayudas anuales asegurándose una rebaja y descartando la vía judicial por la no realización del evento el año 2020.

Una situación similar vivió las empresas participantes. El MWC renovó sus espacios gratuitamente para este 2021 a cambio de que las compañías no presentaran demandas por las pérdidas registradas al no realizar el evento en 2020. Un acuerdo que no aguantaría otro año más, en especial porque ya están en marcha todos los resortes de la organización del evento de este curso.

Preparativos para 2020

Por otro lado, otras fuentes consultadas por este diario indican que no realizar el evento en 2021 sería el acta de defunción de una feria que ya quedó muy tocada al cancelarse el año pasado y que tiene su futuro seriamente comprometido de cara a una renovación más allá del año 2024 en Barcelona.

Este periódico tuvo acceso al mapa provisional del Mobile 2021 que la GSMA ha distribuido a los expositores confirmados donde se aprecian importantes claros y espacios disponibles. Algo inédito para una feria que históricamente ha tenido lista de espera para aceptar expositores y que solía colgar el cartel de completo casi con un año de antelación.

Al cierre de diciembre había unos 20.000 metros cuadrados que seguían libres y que todavía no habían sido comercializados. Estamos hablando de al menos una quinta parte del espacio total disponible en este 2021.

En este sentido, ya están confirmadas las exposiciones más grandes con Nokia, Hewllett Packard, Qualcomm, Intel, ZTE, Huawei, Samsung, Telefónica, Vodafone, Orange, Lenovo o Microsoft.

En cualquier caso, los espacios vacíos responden a una realidad asumida ya por los organizadores. De hecho, la propia GSMA indicó en septiembre que el MWC de 2021 sería "semipresencial", para dar tranquilidad sanitaria a toda la industria. Una semipresencialidad que ahora está en riesgo si se realiza el MWC en julio.

Aforos reducidos

En este sentido, todas las planificaciones se están pensando para un evento al que se destinarán menos recursos de los habituales. Las fuentes con las que ha hablado este diario, implicadas en esta organización, indican que han recibido la orden de preparar eventos en los que la presencia física se reduzca al mínimo.

Esto implica -aseguran- que se utilizará menos espacio del asignado habitualmente. De hecho, una gran compañía tecnológica con presencia histórica ya ha confirmado a la organización que su stand será mucho más reducido de lo normal. Todo ello en un contexto en que los aforos serán reducidos y controlados al milímetro.

Estas nuevas condiciones -que no se podrían cumplir con un nivel de contagios como el actual- implican además que los equipos que se desplacen a Barcelona serán mucho más reducidos y solo con el personal estrictamente necesario. Atendiendo a las limitaciones de movilidad que imperan en todo el mundo y preservando la seguridad sanitaria de sus empleados, estas planificaciones se harán con los mínimos equipos posibles.

Y todo ello en previsión de que todos los eventos, las demostraciones, presentaciones y buena parte de las ruedas de prensa se harán en formato virtual. De hecho, las fuentes consultadas por este diario indican que uno de los principales protagonistas de la feria serán las demos virtuales, ya sea de móviles, casos de uso 5G o nuevos dispositivos.

Incluso ya hay algunos que hablan de montar grandes platós de televisión que emitan en directo gran parte de los eventos que se desarrollen en la feria. Esto implicará que los organizadores centren sus esfuerzos y recursos a este tipo de infraestructuras, en vez de las tradicionales ruedas multitudinarias o eventos puntuales con clientes.