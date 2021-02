Telefónica y Orange se adjudican la subasta 5G de 20 MHz en la banda de 3,5 GHz por 42 millones

Telefónica y Orange se han adjudicado la subasta de 20 MHz que estaban sin adjudicar en la banda de 3,5 GHz (3.400-3.800 MHz), una de las bandas de frecuencias identificadas como prioritarias para el 5G en Europa.

Las operadoras pujaron por dos concesiones de ámbito estatal de 10 MHz cada una, con un precio de salida de 21 millones de euros para cada concesión. Como solo había dos candidatos para dos bloques todo se resolvió por la vía rápida y en un par de horas este lunes por la mañana. Cada compañía pagará 21 millones y el Estado recaudará 42 millones en total.

Ambas operadoras ya disponen de 90 MHz y 100 MHz, respectivamente, en la banda de 3,5 GHz. Las concesiones estarán vigentes hasta diciembre de 2038 con el fin de facilitar, por un lado, un marco estable y de certidumbre a los operadores que accedan a la explotación de estas frecuencias y, por otro lado, un alineamiento con la duración de las licencias otorgadas en la anterior subasta resuelta.

La banda de 3,5 Ghz se subastó en verano de 2018 por 437,65 millones de euros, pero continúa fragmentada en España y sin que las compañías de telecomunicaciones puedan sacar todo su rendimiento. Esta fragmentación se produce precisamente porque estos 20 MHz seguían en poder del Ministerio de Defensa.

De esta manera, cuando se adjudiquen estos dos bloques (3.480-3.500 y 3.580-3.600 MHz) y los libere Defensa, se podrá comenzar el esperado reordenamiento. En la presentación de la Estrategia Nacional de 5G aprobada a finales del año pasado, el Gobierno indicó que su objetivo era completar este proceso en el primer trimestre de 2021.

5G de Vodafone

Dentro de esta banda, Telefónica cuenta con 90 MHz, el 30% de la cuota de mercado, Orange 100 MHz, el 27% del mercado, Vodafone 90 MHz, el 25% y MásMóvil 80 MHz, el 10%.

No obstante, excepto Vodafone, todas tienen sus bloques adjudicados de manera no continua, lo que perjudica el correcto despliegue y les impide utilizar todo el potencial de la nueva tecnología. De hecho, no es casualidad que la operadora británica fuera la primera en lanzar 5G en mayo de 2019.

Una vez asignado esos dos pequeños bloques de 10 Mhz cada uno, el Gobierno deberá proceder a reordenar toda la banda, de forma que las telecos tengan sus frecuencias agrupadas.

Próxima subasta

El uso del espectro se hace así mucho más eficiente y aunque el Ministerio de Defensa tardará un tiempo en mudarse y en liberar esas frecuencias, las operadoras ya podrán conocer exactamente con qué espectro contarán en un futuro próximo y planificar mejor sus inversiones.

Luego se abrirá en marzo la licitación del espectro de 700 MHz. Éste es fundamental para lograr capilaridad en el 5G y que llegue a todo el territorio español incluso dentro de edificios y lugares orográficamente más inaccesibles.

El Ejecutivo lanzará a subasta ocho bloques de espectro por un valor conjunto de salida de 1.170 millones de euros. Estamos lejos de los 2.100 millones que el Ministerio de Hacienda se marcó como objetivo recaudatorio en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021, pero la cifra tampoco ha gustado a las telecos que han pedido una rebaja al Gobierno.