MásMóvil lanza su órdago contra la banca con financiación, préstamos, cuentas corrientes y tarjetas

MásMóvil redobla su apuesta para "plantar cara a los servicios financieros". Un órdago y un universo de productos que bajo la marca Money GO ofrecerá financiación de terminales, préstamos personales, tarjetas de crédito y, próximamente, cuentas corrientes y tarjetas de débito, etc.

Los productos estarán disponibles por el momento para clientes de Yoigo, la marca premium de la operadora, cuyos servicios se ofrecerán bajo la enseña Money GO y la App “MoneyGO”, a través de la cual el cliente Yoigo podrá gestionar los productos financieros disponibles que la compañía.

Este mismo miércoles, la operadora ha presentado sus préstamos personales que permitirá a los clientes de Yoigo solicitar desde 3.000 euros hasta 60.000 euros desde el 5,06% TAE, "a través de una gestión 100% digital y flexible y con plazos de devolución desde los 3 a los 96 meses y sin comisión de apertura".

Además, permite la posibilidad de contratar un seguro de protección de pagos sin necesidad de cambiar de banco. Hasta ahora la compañía ofrecía financiación de terminales y tarjetas de crédito y la idea es que a finales de 2021 y comienzos de 2022 se lancen las cuentas corrientes y tarjetas de débito.

En entrevista con Invertia esta misma semana, el CEO de la compañía Meinrad Spenger recordó la estrategia de la compañía de añadir servicios adicionales de valor, pero "no copiar lo que hace el resto". "Creemos que podemos tener en tres o cuatro años, dos millones de servicios ajenos al mundo de las telecomunicaciones. Y esto puede generar mucho valor", indicó a nuestro periódico.

Acuerdo con Cetelem

La inversión se articula a través de Xfera Consumer Finance, una joint venture entre MásMóvil y Cetelem España, filial de BNP Paribas Personal Finance con participación del 49% para MásMóvil. La sociedad se creó en 2017 y tiene licencia de entidad financiera de crédito.

Lo que no tiene la compañía es licencia para sacar cuentas corrientes y es por ello por lo que mediante su marketplace comercializarán este tipo de productos que serán ofrecidos por Cetelem, su partner en Xfera Consumer Finance.

De hecho, la operadora ofrece seguros en este mismo marketplace y si se sigue creciendo en servicios -como en un futuro podría ser la concesión de hipotecas- lo harán de la mano de este modelo.

¿Pedir una licencia bancaria? Alberto Navarro, director general de Xfera Consumer Finance, ha indicado que está sobre la mesa, pero que todavía no se moverá ficha en este sentido.

Además, con el lanzamiento de sus nuevos servicios financieros, Yoigo ha renovado su tarjeta de crédito para hacerla más atractiva ya que con ella se puede pagar en cualquier establecimiento, realizar compras online, sacar dinero en cajeros o hacer transferencias a la cuenta del cliente.

Energy GO

La tarjeta “MoneyGO” permite al cliente de Yoigo elegir pagar a plazos muy fácilmente en el momento de la compra pudiendo realizarlos a 3, 6 o 12 meses. Además, por usar esta tarjeta devuelve para siempre 5 euros al mes, y solo por ser cliente y activarla, los usuarios de Yoigo recibirán 30 euros de regalo de bienvenida para las activaciones hasta el 31 de marzo del 2021.

En diciembre la compañía lanzó Energy GO, la marca de servicios de electricidad de Yoigo que unificará ofertas de servicio, recomendaciones de consumo y un plan que se suma al paquete convergente de la marca premium de la operadora amarilla.

Para ello adquirió Lucera Energía Colectiva, una comercializadora alternativa que se autocalifica como "la más barata del mercado". Energy Go utilizará la electricidad que genera esta compañía y utilizará el know how digital y tecnológico de la plataforma.