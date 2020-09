El 5G no da cáncer ni nos espía: los cuatro grandes bulos que afectan a esta tecnología

El 5G llegará al 75% de la población española antes de fin de año de la mano de Telefónica. Al mismo tiempo, antes de que finalice este mes, Orange y MásMóvil se sumarán a Vodafone para ofrecer a sus clientes esta nueva tecnología.

De esta manera, una buena parte de los ciudadanos españoles podrán tener 5G en sus móviles de forma inminente. Una situación que pone en primera línea una serie de teorías de la conspiración relacionadas con el 5G, la mayoría de ellas mentiras sin ninguna base científica que solo buscan generar una alarma injustificada en la población.

Desde que afecta al medioambiente o que da cáncer, hasta que dispositivos 5G nos espían o que es el causante del coronavirus. Desmontamos todos estos bulos que circulan diariamente por internet.

¿Afecta al cambio climático?

La naturaleza no se ve afecta por esta tecnología. Ni los humanos percibimos las ondas electromagnéticas que generan estas nuevas frecuencias ni tampoco lo hacen las plantas o animales.

La energía limpia que está impulsando la tecnología 5G con equipos que respetan los estándares medioambientales y redes de última generación que ya tienen incorporados conceptos de energía limpia, consigue además el efecto contrario en el cambio climático y ayuda a frenarlo.

¿El 5G da cáncer?

No está demostrado que el 5G provoque cáncer. La exposición a estas ondas es igual o menor que la que se tiene al 4G, al 3G o al propio espectro radiofónico. La banda de las ondas de radio -utilizadas en las redes de telefonía móvil- es no ionizante, lo que significa que "carece de suficiente energía para descomponer el ADN y causar daños celulares", dice David Robert Grimes, físico e investigador de cáncer en declaraciones a la BBC.

Por otro lado, parte del espectro 5G permitido bajo las regulaciones internacionales cae dentro de la banda de microondas. Las microondas generan calor en los objetos que atraviesan. Sin embargo, en los niveles utilizados para la 5G (y las tecnologías celulares anteriores), los efectos de calentamiento no son perjudiciales, dice la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).

¿El 5G nos espía?

Entre las afirmaciones más controvertidas que nos encontramos con el 5G es la del espionaje, una relación poco creíble más allá de conceptos como la recogida de datos para personalizar la publicidad o el uso de los dispositivos.

El 5G no trata de espiarnos. Un móvil con 5G no será más invasivo que un terminal actual con 4G. Todo depende de la configuración que hagamos del terminal o de las preferencias que activemos en las aplicaciones. Por su parte, la actual Ley de Protección de Datos española es una de las que más protegen a los ciudadanos en todo el mundo.

¿El 5G transmite el coronavirus?

Las redes 5G no tienen nada que ver con el coronavirus; los virus no se transmiten a través de estas redes, y no hay ninguna prueba científica que haya sido capaz de hallar una correlación entre el 5G y el coronavirus. Es imposible contraer coronavirus exponiéndose a redes 5G.

Por otro lado, la implantación del 5G en el mundo está muy acotada -de hecho, en España solo la ofrecía hasta hora un solo operador- lo que haría imposible la propagación a gran escala con una tecnología que todavía usa muy poca gente. En Corea del Sur es donde mejor se ha controlado la pandemia y es donde mayor implantación tiene el 5G.