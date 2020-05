El mercado responde a Virgin: 'descuentazos' del 50% por tres meses en Orange y Vodafone

Este martes se podrían liberar las portabilidades de las operadoras de telecomunicaciones. El Consejo de Ministros espera poder acabar antes de que comience junio con las limitaciones establecidas en marzo con lo que volvería la guerra comercial de las operadoras.

En esta línea, en los últimos días las operadoras han reactivado agresivas ofertas que llegan además a pocos días del lanzamiento oficial de Virgin. Y lo han hecho además en un segmento que está llamado a ser el protagonista de lo que queda de curso y el comienzo del próximo: los paquetes convergentes de bajo coste sin televisión tradicional.

Virgin presentó sus ofertas la semana pasada sin generar un gran desbarajuste en la actual escala de precios de las operadoras españolas. Eso sí, la nueva marca presentada por José Miguel García dejó claro su campo de batalla: los paquetes convergentes de bajo coste con fibra y datos en el móvil, una operadora con "servicio premium y con precios bajos".

Un mensaje que el sector ha captado perfectamente y que ha coincidido con el lanzamiento de ofertas con importantes reducciones de precio. En este sentido, Orange y Vodafone han activado en los últimos días ofertas con descuentos de hasta el 50% en sus paquetes Love y One.

El objetivo es doble: por un lado quieren aprovechar el fin de las limitaciones para contratar fibra en el hogar y recuperar el terreno perdido durante el confinamiento y, por el otro, quieren contener y aprovechar el efecto Virgin. Es decir, intentar ganar clientes ante la pequeña revolución que puede significar para el sector la puesta en marcha de una nueva marca a nivel nacional.

Ofertas de Orange

Precisamente las ofertas de Orange y Vodafone atacan los paquetes convergentes de menor valor. En el caso de la operadora francesa tiene ocho grandes ofertas, la mitad con convergencia lite, ya que sustituyen la televisión tradicional por un producto en streaming para el móvil con Netflix y Amazon.

De esta manera, encontramos Love Ilimitado por 37,48 euros durante tres meses con fibra de 300 megas, una línea móvil con gigas ilimitados y vídeo streaming móvil y Love Ilimitado Max por 39,48 euros, sumando Netflix.

También ofrecen Love Ilimitado Premium Max por 45,98 euros por tres meses y fibra de 600 megas, una línea con gigas ilimitados, video streaming móvil de 4K y Netflix; y Love Ilimitado Premium con todo lo anterior, pero sin Netflix. Estos cuatro paquetes incluyen Amazon Prime Video durante 24 meses.

Estas mismas ofertas se pueden encontrar sin datos ilimitados en el móvil. Love Lite ofrece 300 megas de fibra por 22,98 euros por tres meses y una línea móvil de 5 gigas, Love Inicial por 26,98 euros por tres meses con 300 megas de fibra y una línea con seis gigas y Amazon Prime durante doce meses, Love Medio por 32,48 euros con los mismos productos pero 25 gigas en el móvil y Love Medio Max por 34,98 euros además con Netflix incluido.

Orange ha sido una de las operadoras que más ha advertido de esta guerra por el producto convergente de bajo coste explotado con éxito por MásMóvil y segundas marcas de las grandes operadoras.

Ofertas de Vodafone

De hecho, en sus últimas comparecencias públicas la compañía naranja ha advertido de que su objetivo para lo que quedaba del año era reforzar su apuesta por estos productos convergentes sin televisión en sus segundas marcas como Simyo o Jazztel. Por eso sorprende que ahora extiendan esta estrategia a su primera marca. Una prueba de la dureza con la que puede desenvolverse la guerra comercial en las próximas semanas.

Por su parte, Vodafone también tiene descuentazos del 50% en casi todas sus tarifas aunque sus tres paquetes estrella son Vodafone One ilimitada, Vodafone One ilimitada Súper y Vodafone One ilimitada Total.

La primera se ofrece por 31,99 euros con llamadas ilimitadas con 5G, 100 megas de fibra en el hogar y Pack Seriefans gratis con HBO incluido. La segunda ofrece datos y llamadas ilimitadas con 5G, fibra de 600 megas y el pack seriesfans por 41,99 euros y finalmente datos ilimitados con fibra de un giga y los mimos productos por 54,99 euros por todo el paquete.

¿Y Virgin? En el caso de la nueva marca de Euskaltel la oferta es más simple aunque el precio y las prestaciones son similares. La tarifa básica tiene fibra de 300 megas y 20 gigas en el móvil por 39 euros, aunque si se quiere fibra de 600 megas el coste se eleva hasta los 45 euros y si se quieren datos ilimitados en el móvil el valor total llega a los 68 euros.