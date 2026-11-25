La asociación señala que los centros de datos representan alrededor del 0,8 por ciento del consumo eléctrico español, frente al 23 por ciento en Irlanda y el 5 por ciento en Países Bajos, y sostiene que por ese bajo peso no se pueden trasladar tal cual las restricciones de mercados con mayor penetración.

¿Qué cifras ofrece SpainDC para defender que el modelo regulatorio comparado no es aplicable a España?

Según SpainDC, las nuevas restricciones pueden desviar inversiones estratégicas en centros de datos hacia otros países, reduciendo la capacidad de España para desarrollar infraestructuras fundamentales para la nube y la inteligencia artificial y, así, debilitar su posición en la carrera europea por la autonomía tecnológica.

¿Cómo afecta este decreto a la soberanía digital y a la capacidad de España para atraer inversiones ligadas a la inteligencia artificial?

La patronal cuestiona el uso de la tramitación urgente sin consulta pública, la ausencia de notificación al procedimiento TRIS de la UE y la comparativa inapropiada con países de mayor penetración de centros de datos. También denuncia carácter retroactivo y plazos incompatibles con proyectos en marcha.

¿Qué argumentos utiliza SpainDC contra la tramitación y el contenido del decreto?

El decreto ha impuesto plazos cortos para adaptarse: tres meses para proyectos sin permiso y seis para autorizados pero no conectados, lo que puede llevar a pérdida de permisos y paralización de inversiones ya iniciadas. SpainDC advierte que los daños podrían ser irreversibles si las inversiones se trasladan al extranjero.

¿Qué consecuencias ha provocado ya el decreto de centros de datos para los proyectos y las inversiones?

SpainDC ha presentado un recurso contencioso-administrativo porque considera que el decreto cambia las reglas a mitad del proceso e introduce exigencias retroactivas que afectan a proyectos con permisos y financiación ya concedidos. Además pide suspensión cautelar para evitar la paralización inmediata de inversiones en curso.

¿Por qué SpainDC ha llevado al Tribunal Supremo el Real Decreto que regula el acceso eléctrico de los centros de datos?

El recurso impugna la tramitación de urgencia que evitó la consulta pública y denuncia la omisión de la notificación previa obligatoria a la Comisión Europea a través del procedimiento TRIS.

La asociación señala que los centros de datos apenas consumen el 0,8% de la electricidad en España y critica la regulación en comparación con países con mayor peso sectorial como Irlanda (23%) o Países Bajos (5%).

La patronal advierte que la norma aplica un carácter retroactivo con requisitos inviables y plazos reducidos que amenazan con paralizar proyectos en marcha y desviar inversiones millonarias a otros países europeos.

SpainDC ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el nuevo Real Decreto del Gobierno que regula el acceso de los centros de datos a la red eléctrica, solicitando su suspensión cautelar.

La Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) ha llevado al Tribunal Supremo el nuevo Real Decreto del Gobierno que regula el acceso de estas infraestructuras a la red eléctrica.

La patronal presentó este martes, 24 de noviembre, un recurso contencioso-administrativo contra la norma y ha solicitado su suspensión cautelar para evitar que su aplicación paralice proyectos en marcha y ponga en riesgo inversiones millonarias.

La asociación cumple así el compromiso anunciado el pasado viernes, después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto que establece nuevas condiciones para el desarrollo de centros de datos en España.

SpainDC considera que la regulación supone, en la práctica, un veto al crecimiento del sector y advierte de que puede provocar que parte de las inversiones previstas acaben trasladándose a otros mercados europeos.

Uno de los principales argumentos del recurso es el carácter retroactivo de las nuevas exigencias, que afectan también a proyectos que comenzaron a desarrollarse bajo un marco regulatorio diferente.

Según la patronal, la norma obliga a adaptarse a instalaciones que ya cuentan con permisos concedidos, financiación comprometida e incluso obras avanzadas, pese a que las condiciones actuales no existían cuando se tomaron las decisiones de inversión.

El problema, advierte SpainDC, es que los plazos para cumplir los nuevos requisitos son muy reducidos.

Los proyectos que todavía esperan obtener sus permisos disponen de apenas tres meses para acreditar las nuevas condiciones, mientras que aquellos que ya tienen las autorizaciones concedidas, pero aún no están conectados a la red, cuentan con seis meses.

En caso de no adaptarse, podrían perder los permisos y quedar paralizadas inversiones realizadas durante años. La asociación sostiene que una eventual sentencia favorable del Supremo dentro de varios años llegaría demasiado tarde para recuperar los proyectos y la actividad económica que se hayan trasladado a otros países.

"El Gobierno ha cambiado las reglas a mitad del partido y ahora pretende que las empresas que llevan años invirtiendo asuman las consecuencias. No podemos aceptar que unas exigencias inviables pongan en peligro miles de millones de euros de inversión", ha señalado Emilio Díaz, presidente de SpainDC.

La organización también vincula el impacto de la norma con la soberanía digital y la capacidad de España para desarrollar infraestructuras que permitan competir en inteligencia artificial.

Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, sostiene que las restricciones pueden desviar hacia otros países inversiones estratégicas en centros de datos, justo cuando Europa trata de reforzar su autonomía tecnológica.

Menos electricidad

Otro de los argumentos de SpainDC es que el Gobierno está utilizando como referencia mercados con una penetración de centros de datos muy superior a la española para justificar las nuevas restricciones.

Según las cifras aportadas por la asociación, estas instalaciones representan apenas el 0,8% del consumo eléctrico nacional, frente al 23% de Irlanda y el 5% de Países Bajos.

Por ello, considera que no se puede trasladar directamente a España un modelo regulatorio pensado para sistemas eléctricos donde el peso de estas infraestructuras es mucho mayor.

La patronal cuestiona así que se apliquen restricciones generales a un sector cuyo consumo eléctrico todavía tiene un peso reducido en el conjunto de la demanda española, pero que concentra expectativas de inversión vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial, la nube y la digitalización de la economía.

La CNMC y Bruselas

El recurso ante el Supremo no se limita al contenido del decreto. SpainDC cuestiona también el procedimiento seguido por el Gobierno para aprobarlo, en particular la utilización de la tramitación urgente, que permitió prescindir de la consulta pública previa.

La asociación considera que no existían razones suficientes para recurrir a este procedimiento excepcional y recuerda que el Tribunal Supremo ha anulado recientemente otro Real Decreto por defectos relacionados con el uso de esta vía de tramitación.

A ello se suma la ausencia de notificación previa a la Comisión Europea mediante el procedimiento TRIS, el mecanismo comunitario destinado a examinar determinados proyectos normativos nacionales que pueden afectar al mercado interior.

Según SpainDC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había advertido de la posible obligación de realizar esta notificación. Además, la propia Comisión Europea contactó con el Gobierno español para recordarle sus obligaciones en esta materia.

Pese a estas advertencias, el Ejecutivo aprobó el decreto sin activar el procedimiento, una decisión cuya legalidad también cuestiona la patronal en su recurso.

Con la petición de suspensión cautelar, SpainDC pretende que el Supremo frene la aplicación de la norma mientras resuelve el fondo del litigio.

La asociación considera que, de mantenerse su entrada en vigor, el daño sobre los proyectos afectados podría ser irreversible y comprometer la posición de España en la carrera europea por atraer infraestructuras digitales.