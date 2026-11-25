Cada Estado calcula el alcance del aumento conforme a la diferencia entre el precio de mercado pertinente y un precio de referencia histórico, y los costes adicionales se basan en el consumo actual o el último consumo anterior a la crisis; también puede usarse un método simplificado por sectores.

¿Cómo determinan los países el importe exacto de la compensación por el aumento del precio del combustible o fertilizantes?

España es el Estado miembro que más ayudas ha concedido dentro de este marco, concentrando el 51% de las decisiones y aproximadamente 1.900 millones de euros en ayudas aprobadas.

¿Qué papel ha tenido España en la concesión de estas ayudas dentro de la UE?

A partir de enero la Comisión fija una nueva asignación simplificada de hasta 50.000 euros por beneficiario, de modo que empresas que recibieron ayudas en 2026 podrán optar a nuevas ayudas en 2027.

Agricultura, transporte (carretera, ferrocarril, vías navegables interiores y transporte marítimo de corta distancia), pesca e industrias electrointensivas pueden recibir ayudas; los Estados podrán compensar hasta el 70% de los sobrecostes energéticos y de materias primas.

¿Qué sectores concretos pueden recibir ayudas por los sobrecostes energéticos y hasta qué porcentaje se pueden compensar?

La Comisión considera que la volatilidad de los precios del combustible, los fertilizantes y la electricidad sigue justificando apoyo temporal a empresas afectadas, por lo que extiende el marco para permitir compensaciones hasta junio de 2027.

¿Por qué Bruselas ha decidido prorrogar hasta junio de 2027 el marco de ayudas por la crisis en el estrecho de Ormuz?

España se sitúa como el país de la Unión Europea que más ayudas ha concedido bajo este marco temporal, concentrando el 51% del total con 1.900 millones de euros.

A partir de enero se establece una nueva asignación de hasta 50.000 euros por beneficiario, permitiendo que las empresas que recibieron apoyo en 2026 opten a nuevos fondos en 2027.

Las medidas permiten subvencionar hasta el 70% de los sobrecostes de combustible y fertilizantes en sectores clave como agricultura, pesca, transporte e industrias electrointensivas.

La Comisión Europea prorroga seis meses más, hasta junio de 2027, la flexibilidad en las ayudas estatales para paliar los sobrecostes energéticos tras la crisis en Oriente Próximo.

La Comisión Europea ha anunciado la prórroga hasta junio del próximo año del marco de ayudas estatales que da flexibilidad a los gobiernos para compensar el impacto económico de la crisis en Oriente Próximo tras la guerra en el estrecho de Ormuz.

Eso incluye medidas con subvenciones de hasta el 70% de los sobrecostes energéticos y de materias primas en sectores como la agricultura, el transporte, la pesca e industrias electrointensivas.

Bruselas sostiene que la medida permitirá a los Estados miembro mantener el apoyo a las empresas de los sectores más expuestos a los efectos de la crisis porque la volatilidad de los precios del combustible, los fertilizantes y la electricidad hacen que siga estando justificado.

Sin embargo, recalca que el marco conserva su carácter "temporal y específico" y que las medidas deberán ser notificadas al Ejecutivo comunitario, que las examinará bajo el procedimiento acelerado.

El marco actual está vigente hasta el 31 de diciembre y ahora se ha modificado para prorrogarlo seis meses, hasta el 30 de junio de 2027.

Bruselas establece una nueva asignación de hasta 50.000 euros por beneficiario a partir de enero, según el método simplificado de cálculo de las ayudas; de modo que las empresas que recibieron este tipo de ayudas en 2026 podrán optar a nuevas ayudas en 2027.

En todo caso, el régimen mantiene la cobertura de sectores como la agricultura, la pesca, el transporte terrestre --carretera, ferrocarril y vías navegables interiores-- y el transporte marítimo de corta distancia intracomunitario.

Los Estados miembro podrán compensar hasta el 70% de los costes adicionales de un beneficiario derivados del aumento del precio del combustible y los fertilizantes provocado por la crisis.

Si bien el alcance de este aumento de precio la determinará cada país en función de la diferencia entre el precio de mercado pertinente y un precio de referencia histórico.

Los costes adicionales totales se calcularán entonces en función del consumo actual o del último consumo anterior a la crisis del beneficiario.

La opción simplificada para estos sectores sigue estando disponible para facilitar a los países ajustar los importes de la ayuda individual a factores como el tamaño y tipo de actividad, el consumo estimado en el sector u otros indicadores, en lugar de obligar a los candidatos a la ayuda a presentar pruebas detalladas de su consumo real.

En el caso de las industrias de alto consumo energético que pueden acogerse a los planes temporales de alivio del precio de la electricidad en el marco para la industria limpia, Bruselas aclara que seguirá siendo posible aumentar el apoyo del 50% al 70% del coste de la electricidad del consumo subvencionable.

Según datos del Ejecutivo comunitario, España es el país de la UE que más ayudas ha concedido bajo este marco, acaparando un 51% de todas las decisiones adoptadas, el equivalente a 1.900 millones de euros.