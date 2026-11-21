El Gobierno andaluz, en contra del nuevo decreto de centros de datos: "lastra gravemente" la soberanía digital

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Junta de Andalucía se opone firmemente al nuevo real decreto del Gobierno que regula el consumo energético de los centros de datos. El consejero José Antonio Nieto advierte que la normativa "lastra gravemente" la soberanía digital y el avance de la inteligencia artificial. El Gobierno andaluz valora recurrir la medida por considerar que perjudica los intereses del sector tecnológico y el desarrollo económico. El Partido Popular ha anunciado que derogará este decreto tras el rechazo generado tanto en las CCAA como en buena parte del sector. Preguntas ¿Por qué critica José Antonio Nieto el real decreto de centros de datos aprobado por el Gobierno? Nieto afirma que el decreto impone obstáculos regulatorios que, según la Junta, reducen la capacidad de España y Andalucía para disponer de infraestructura propia y, por tanto, dañan la soberanía digital y el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué obligaciones energéticas establece el decreto que preocupan a la Junta y al sector? El decreto exige que cada hora el 80% del consumo provenga de generación renovable nueva, con un periodo transitorio (60% en horas punta y adaptación hasta 2032) y obliga a nuevos centros >10 MW a acreditar autoconsumo o contratos renovables. ¿Qué consecuencias ya han ocurrido y qué podría ocurrir para empresas de data centers por este decreto? Ya se ha aprobado el decreto y varias comunidades, como Madrid y ahora Andalucía, anuncian recursos; podría ocurrir que penalizaciones elevadas, recargos de peajes o pérdida de permisos encarezcan o bloqueen proyectos e inversiones. ¿En qué puntos jurídicos y de competencias autonómicas encontró oposición el decreto durante su tramitación? El Consejo de Estado planteó hasta 14 objeciones que incluyen posible invasión de competencias autonómicas en ordenación del territorio, aplicación retroactiva de disposiciones y dudas sobre proporcionalidad de obligaciones y sanciones. ¿Cómo afecta el decreto a la soberanía digital y qué pide la Junta de Andalucía para evitar ese efecto? Según la Junta, las exigencias pueden limitar la implantación de centros que garanticen capacidad de datos nacional, reduciendo la soberanía digital; por eso Andalucía plantea recurrir la norma y reclama una regulación que compagine protección ambiental y desarrollo de infraestructuras.

Andalucía está en contra del real decreto aprobado por el Gobierno que regula el consumo de energía de los centros de datos (data centers).

A juicio del consejero andaluz de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, el decreto "lastra gravemente las posibilidades de soberanía digital de España en su conjunto y de Andalucía en particular".

Nieto ha lamentado que el Ejecutivo central haya seguido adelante con una regulación que la Junta de Andalucía pidió corregir desde su fase de borrador.

De ahí que el Partido Popular haya anunciado que derogará el decreto de centros de datos aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

En un comunicado, el consejero asegura que, "pese a incorporar algunas modificaciones, mantiene importantes obstáculos para el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas que necesita el país".

"El último Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente un decreto que ojalá nunca hubiese visto la luz", según ha señalado el consejero.

Nieto ha expresado "su profunda preocupación por la falta de sensibilidad del Gobierno de España ante la necesidad de disponer de centros de datos suficientes para garantizar la soberanía digital e impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial".

Nieto ha advertido de que estas instalaciones constituyen una infraestructura básica e imprescindible para que puedan desarrollarse las nuevas tecnologías y para que España y Andalucía dispongan de capacidad propia en una industria estratégica.

En este sentido, ha lamentado "la falta de visión del Ejecutivo central para comprender que sin suficientes centros de datos resulta imposible avanzar al ritmo que exige la transformación tecnológica y aprovechar las oportunidades que ofrece la IA".

El consejero ha señalado que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez deja un marco regulatorio que "dificulta el impulso de una actividad esencial para la modernización económica y el desarrollo de la sociedad española, especialmente para el conjunto del sector tecnológico".

En este sentido, ha lamentado que el Ejecutivo siga poniendo obstáculos a una industria estratégica y ha advertido de que "sigue haciendo daño de una forma lamentable al impulso y al desarrollo que la sociedad española, y especialmente la sociedad tecnológica, necesita y se merece".

Ante esta situación, Nieto ha avanzado que "la Junta de Andalucía contempla recurrir el real decreto al considerar que va en contra de los intereses del sector, del desarrollo económico y de la soberanía digital tanto de Andalucía como de España".

El consejero ha defendido que "una regulación de estas características debe responder a las necesidades reales de la industria y permitir el desarrollo de las infraestructuras imprescindibles para competir en la economía digital, en lugar de convertirse en un obstáculo para su crecimiento".

Una decisión que, además, ha considerado "contraria al sentido común". Asimismo Nieto ha defendido que "es posible compatibilizar la protección medioambiental y la eficiencia energética con el desarrollo de las infraestructuras digitales".

Por ello, ha reclamado una regulación que garantice ambos objetivos "sin convertir las exigencias medioambientales en un impedimento para que España pueda competir en igualdad de condiciones".

"Confiamos en que haya un Gobierno serio el próximo 29 de noviembre que sea capaz de orientar bien este decreto, de garantizar la defensa del medio ambiente, la eficiencia energética, pero que no sea a costa de romper la posibilidad de que España y Andalucía puedan competir legítimamente en materia digital", ha afirmado.

El consejero ha reiterado así la necesidad de que "Andalucía pueda desarrollar todo su potencial tecnológico y disponer de las infraestructuras necesarias para avanzar en soberanía digital, inteligencia artificial e innovación", sin que las decisiones regulatorias limiten sus oportunidades de crecimiento.